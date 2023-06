Alberto Gamero: pasó la Liga y ahora se enfoca en la Sudamericana

Millonarios ya terminó su celebración de la estrella 16, en el triunfo contra Atlético Nacional. Los azules ya están en Buenos Aires, para afrontar el partido de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana contra Defensa y Justicia.



Los azules necesitarán de una victoria para llegar directamente a la fase de grupos o de un empate, quedarse con el cupo a la fase previa. Luego del festejo, Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló con el programa Primer Toque, de Win Sports, sobre el trabajo realizado y todo lo que fue la llegada del título de Liga.



Trabajo realizado en Liga: estaba tranquilo, veo muchas cosas de grandes técnicos, estadios, he leído tanto que el título no es solo un éxito. Quedamos campeones el sábado y en Argentina estamos hoy buscando el cupo a octavos de Sudamericana. Quiere decir que el éxito duró día y medio, el trabajo dura para siempre, es diario. Me he sentido tranquilo que veo muchos jugadores felices, por lo que hacemos, por lo que vivimos, por como jugamos.



Eso me da felicidad a mí, eso debe darnos felicidad a los técnicos y ver que el grupo aprende. Aquí hay algo y lo repito, no creo que sea un regaño para mí, veo que en Colombia muchas veces a un segundo no lo premian, el año antepasado fuimos segundos, pasó desapercibido.



Éxito de todos los que trabajan en Millonarios: este es un trabajo de todos. Colaboradores, todos, desde Chiquillo, que nos abre la puerta hasta la señora de los tintos en la oficina. Hemos conformado una familia bonita, esto es un trabajo de todo. Cuando uno termina el partido, piensa en muchas cosas, se me vino mi papá a la mente.



Todos los días le pido a mi papá, mi hermano, abuela y a muchos seres queridos que hemos perdido. También tengo familiares en Santa Marta, porque por parte de mi esposa casi todos están en Bogotá. Me faltaba la familia de allá, pensaba mucho porque durante toda la semana me había escrito muchísima gente.



En Santa Marta tengo muchos amigos, todos me escribieron y más en mi barrio Bastidas, donde me crie. Le di gracias a la rosita mística, no supe cuando dieron la vuelta olímpica. Se me viene a la mente la cantidad de gente feliz y contenta en ese momento.



Recuerdo de sus inicios: le doy gracias a Pimentel porque me dio la primera oportunidad como técnico. Desde Chicó, donde duré 12 años, salí campeón de Liga y subcampeón de Copa, con una camada de jugadores importantes. Voy a Tolima y duro cinco años, campeones de Liga, Copa y subcampeones de Liga, en ese tiempo. Millonarios se dio cuenta, miró y nos propusimos un proyecto.



Es mirar el fútbol base, hubo personas que estaban haciendo un gran trabajo, pero nadie miraba para arriba. Especialmente el profe Gómez con su equipo Sub 20, varios técnicos de abajo, pero no eran retribuidos en lo profesional porque no había oportunidades. A mí me hablaron de un proyecto donde miramos el fútbol base.



No solo el título me tiene feliz, sino la camada de jugadores. El patrimonio de Millonarios hoy, los juveniles que faltan por debutar, hay muchos que les falta sobresalir. Hubo tranquilidad y ojalá, soy amigo del doctor Méndez, ojalá le salga con Bodhert. Este título lo dije, se lo dediqué a los técnicos colombianos, con el respeto de los extranjeros.