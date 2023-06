‘Tino’ Asprilla se descachó con Millonarios: la ignorancia es atrevida

Faustino Asprilla era el personaje más esperado en la televisión deportiva en Colombia, pues este lunes apareció en varios programas del canal ESPN, luego de que calentó la final del fútbol colombiano entre Millonarios y Atlético Nacional.



El ‘Tino’ es ídolo e hincha del equipo verdolaga de Antioquia, así que muchos esperaban a conocer su reacción sobre la derrota contra los embajadores. Así, en ‘Equipo F’, tuvo una salida en falso que fue reprochada en las redes sociales.



“En Millonarios sufrieron 34 años, y ahora voy a sufrir por esto…llevo apenas dos días de la final, ellos duraron 34 años”, dijo Asprilla tratando de ponerle humor a su tristeza, la cual incluso fue confesada por la periodista Melissa Martínez.



Luego, los panelistas propusieron un tema de debate, y era saber si David Macalister Silva entraba entre los principales ídolos de la historia de Millonarios.



Antonio Casale no vio con malos ojos poner a ‘Maca’ en la élite de los ídolos albiazules, pero no encontró apoyo entre sus compañeros.



Andrés Marocco, por ejemplo, se indignó por insinuar que Silva estaba entre los cinco jugadores más grandes de Millonarios. Así, en la mesa recordaron a Alfredo di Stéfano, y Asprilla, tal vez por ignorancia o por querer ponerle más picante al programa, desconoció a la ‘Saeta rubia’.



“Di Stéfano pasó por aquí y no jugó. Fue del Real Madrid, acá se tomó una foto y ya dicen que 70 años…”, dijo Asprilla, lo que hizo explotar las rede sociales.



Y no era para menos: la ignorancia a veces es atrevida, y se puede desconocer pasajes de la historia, pero habría que tener argumentos para polemizar.