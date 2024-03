Gamero se iría de Millonarios: revelan cuándo pondría fin a su proceso

Millonarios no está pasando por un buen momento en la Liga BetPlay 2024 y la temporada ha sido bastante desgastante para el técnico Alberto Gamero, quien ha sufrido lesiones de sus jugadores desde el inicio y a eso se le suma los siete partidos que lleva sin poder sumar de a tres.





Tras ese panorama, Millonarios parece tener muy complicada su clasificación a los cuadrangulares finales, pues le quedan seis partidos y está obligado a ganarlos todos, pues haría en total 31 puntos sumando los 13 que tienen en estos momentos.



Sin embargo, la tarea es difícil, pues en medio tendrán que disputar la fase de grupos de la Libertadores y el rendimiento allí también debe ser el mejor, pues es el máximo reto para el embajador en este 2024.



Aunque el mismo Gamero ha resaltado que tienen buena nómina y que es de corregir cada partido, el técnico tendría pensando cuándo finalizar su vínculo con Millonarios y según el periodista Daniel Pérez, el proceso de cinco años llegará a su fin en diciembre de 2024, fecha en que cumple su contrato.



“Es muy factible que Alberto Gamero el 30 de diciembre diga no más después de cinco años exitosos con Millonarios. Por qué? Porque ya hay un desgaste, hay un desgaste de concepto, hay un desgaste de la relación. Eso no quiere decir que lo quieran sacar, ni cajón nada, no. Así es el fútbol, así funciona”, dijo inicialmente Daniel Pérez.



¿Alberto Gamero tiene los días contados en @MillosFCoficial Ⓜ️?



📌 Daniel Pérez (@dperezdeportes ) se refirió al futuro del estratega samario, quien lleva más de 4 años como entrenador del conjunto ‘embajador’ 😱 pic.twitter.com/eEMmqcYyt9 — SinBoleta 🎟 (@SinBoleta_) March 25, 2024

De igual manera, el periodista aseguró que esa decisión de dejar a Millonarios es porque quiere reto en el exterior y su amor al club no lo ha dejado aceptar esas ofertas.



“Ha tenido ofertas del exterior y no una, ni dos, varias. Y él, por ese amor al equipo se ha quedado, pero creo que este puede ser el último año de Gamero”, finalizó Daniel Pérez.



Por ahora, Gamero y Millonarios tendrán un próximo reto y será en el clásico capitalino contra Santa Fe, el próximo 27 de marzo por la fecha 15 de la Liga.