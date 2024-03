Casale encontró el gran problema de Millonarios: ‘No sé cómo trabajan’

Millonarios empató 1-1 con Deportivo Cali este sábado, 23 de marzo, en el estadio El Campín, en partido de la fecha 13 de la Liga BetPlay I-2024. Así, el embajador sumó un punto que parece no servirle mucho, en su objetivo de clasificarse a los cuadrangulares.



La crisis de resultados continúa en el embajador, que pasó de cinco derrotas consecutivas a empatar dos juegos seguidos; es decir que ha sumado solo 2 puntos de 21 posibles.



Así, Antonio Casale, periodista y confeso hincha albiazul, lamentó que Millonarios no haya podido ganarle a un Cali que está “en la peor crisis institucional de su historia”, dejando pasar “una oportunidad hermosa para volver a encontrarse con la victoria”.



Casale reaccionó en sus redes sociales, reconociendo que Millonarios “se puso en ventajacon un buen gol de Cataño, buena jugada”; pero luego criticó “lo que pasó en los cinco minutos después del gol de Millonarios”, pues “es, creo, lo que demuestra lo que le pasa al equipo”.



Así, el narrador y comentarista de RCN Radio y panelista de ESPN, detectó el gran problema que tiene Millonarios: “Una debilidad mental absoluta. Yo no sé cómo trabajan la parte mental en Millonarios, pero hay que cambiar el método, porque no está funcionando”.



“Creo que ya está eliminado Millonarios del torneo local. Fracaso, porque no cumple los objetivos”, sentenció Casale, quien está preocupado por lo que pueda hacer el equipo de Alberto Gamero en la Copa Libertadores: “Yo no sé si el Cali es menos que Palestino o Bolívar; la verdad no lo sé… ¡Durísimo!”.