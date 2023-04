Gamero y el valor de Millonarios: ‘El equipo supo sacar ventajas’

Millonarios ganó 4-3 al América de Cali y el equipo dirigido por Alberto Gamero sigue su curso hacia la clasificación, gracias a un duelo que supo dominar en la mayor parte de juego, pero también que le costó en zona defensiva tras la potencia de los jugadores escarlatas.

Por ello, después de la enorme victoria de Millonarios que lo deja a un paso de la clasificación a cuadrangulares, el técnico Alberto Gamero habló del rendimiento de sus jugadores y lo que lograron para llevarse esos tres puntos de oro.

El planteamiento: “planificamos el partido por el partido que jugó América contra Pereira. Explotamos bien las bandas cuando ellos tenían esa línea de 3 en el fondo. Cuando ellos pasaron a línea de 4 aparecieron más nuestros laterales. Esperábamos un América como nos salió, bastante ofensivo".



Atacar los puntos débiles: “América nos atacaba, nos daba espacio y salíamos en velocidad. El equipo siempre supo encontrar espacios y sacar ventajas".



Aspectos a corregir: "son más o menos 10 minutos que cometimos errores. No fue que América nos superó o nos bailó. Cometimos dos errores. El último gol es un golazo y nace de un mal rechazo. Créanme que esos 10 minutos no me van a sacar de la cabeza los otros 82, porque cuando estábamos 4-1 pudimos hacer el quinto”.



Rendimiento en defensa: Me atrevo a decir que, con 3 goles que nos hicieron, la parte defensiva fue muy buena”.



Sin lesiones tras intensidad: “a esta altura creo que somos el equipo que más partidos ha jugado este año. La tranquilidad es que no tenemos contracturas, desgarros no nada de eso".



Por ahora, Millonarios es segundo de la Liga BetPlay 2023-I y con 29 puntos quedó a una victoria para asegurarse un cupo a los cuadrangulares. En la próxima jornada enfrentará a Junior en Barranquilla.