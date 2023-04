'Bolillo' tras derrota con Cali: 'Junior pierde pero está más entero'

El técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez reconoció lo hecho por su equipo más allá de la caída frente a Deportivo Cali. Valoró la entrega y el fútbol que vienen mostrando en los últimos partidos. Calificó el duelo en Palmaseca como un partido de finales.

Sensaciones tras su visita al Cali: "Al equipo no le faltó. Me voy pensando en los 22 jugadores más los que entraron, por la entrega y por la lucha, la manera de trabajarlo de lado y lado, un partido de finales. Junior pierde pero está más entero que siempre para seguir peleando el puesto. No es fácil pero este Junior es totalmente distinto y mostró cosas que nos gustan".



Balance de la derrota: "Junior fue importante en los dos tiempos, el Cali también. Los dos equipos tuvieron momentos en cada tiempo. Nosotros en el segundo tiempo no tuvimos casi problemas defensivos. Ninguno aflojó. La diferencia del partido fueron los goles, no más. La planificación sí salió y nosotros estuvimos por encima en el marcador dos veces. Cali es muy físico y corre mucho. Si no corres y no lo igualas corriendo vas a sufrir. El partido fue para ellos pero también pudo haber sido para nosotros".



Rendimiento del Junior: "Uno siempre queda berraco, inclusive ganando. Junior tiene futuro y nos faltan cosas para sacar resultados pero estamos en una posición en la que mucha gente no creía. Los cogí de 20 y ahora estamos de novenos. Este equipo es talentoso, que guerreó y que luchó, y está para pelear para entrar en el octagonal".



El trabajo de los delanteros: "Me parece que Brayan León y Luis Sandoval fueron ofensivos y tuvieron opciones, estuvieron comprometidos en los goles. Son muy rápidos y aguantan bien, fueron muy importantes".



Las cuentas del Junior para clasificar: "Hemos mejorado mucho y hay un buen trabajo. Los muchachos entienden y están dispuestos. La ilusión de nosotros es entrar. Yo no veo partidos fáciles para nadie, todo es muy parejo y no importa la posición. Nosotros hemos alcanzado 21 puntos y hay que trabajarlos para poder llegar. Se ha mejorado pero nos falta".