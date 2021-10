Gamero piensa en la clasificación: las claves para derrotar a Junior

Millonarios tendrá un duro reto en El Campín, cuando este sábado reciba al Atlético Junior por la fecha 15 de la Liga BetPlay. El cuadro embajador es segundo en la clasificación y un triunfo en casa lo dejará en la siguiente instancia del campeonato; no obstante, su rival es cuarto y buscará dar el golpe para también asegurar su puesto entre los ocho.

Alberto Gamero, DT del cuadro capitalino, sabe que no será una tarea fácil, pues el equipo de Arturo Reyes viene de menos a más y está demostrando buen fútbol.



"A Junior le gusta tener la posesión de balón, elaborar, es un equipo que, si bien es cierto no te hace presión en el bloque alto, se te para en un bloque medio bajo para estar fuerte y todos pasan la línea del balón, utilizan jugadores con perfil cambiado. Es un equipo que viene evolucionando", dijo el DT samario en Rueda de prensa.



Sobre el papel de Millonarios, Gamero fue claro y dijo que su único objetivo es sumar los tres puntos, pues es un partido que puede definir la clasificación a los cuadrangulares finales y que también le dará más ventaja al azul en la tabla de al reclasificación.



"La idea es sumar. Nosotros nos hemos enfocado en la tabla de reclasificación, es un partido de 13 puntos porque es importante sumar en la reclasificación y buscar un cupo a torneo internacional. Será uno de esos partidos de intensidad, ellos van a querer ganar aquí y descontar en la reclasificación. Nosotros queremos clasificar aquí y sumar puntos en la reclasificación".



"Nosotros a donde vamos, vamos a proponer. Vamos a enfrentar a un equipo que tiene posesión del balón. Quitarles el balón y administrárselo bien, eso va a ser importante para mañana", precisó.



Por último, sobre la rotación de la nómina, Gamero confirmó que Esteban Ruiz estará bajo los tres palos y que espera estar clasificado para darle minutos a los jóvenes que vienen haciendo la fila a lo largo del campeonato.



"Lo más seguro es que juegue Ruiz, se la ha dado confianza y lo más seguro es que juegue. Stiven Vega está en la convocatoria, el único que hace falta es Abadía y Kliver, de resto, toda la nómina esta disponible".



"A mi me gustar darle continuidad al grupo, lo que queremos es clasificar lo más rápido posible, para que el jugador que entre, el equipo esté en un momento bueno, a veces es difícil darle la responsabilidad a los jóvenes", concluyó.