El fuerte mensaje de jugador del Cali tras la eliminación de la Copa

Deportivo Cali se despidió de la Copa BetPlay tras caer en las semifinales con Atlético Nacional por un global de 3-2. Sin embargo, en el cierre del partido de vuelta, que se disputó en el Atanasio Girardot, los jugadores y el cuerpo técnico del conjunto azucarero reclamaron con rabia una mano en el área de Emmanuel Olivera, que el árbitro Carlos Ortega ni los jueces del VAR consideraron punible. Descontento total.

Rafael Dudamel fue el primero en manifestar su inconformidad con las decisiones arbitrales en una polémica rueda de prensa al término del partido. No obstante, no fue el único que se pronunció después de lo ocurrido en el campo de juego, pues el volante Carlos Robles, a través de su cuenta de Twitter, escribió un fuerte mensaje sobre la semifinal.



"Contra 12 es muy difícil, robo en Cali, robo en Medellin", escribió el jugador.



La reacción de los hinchas en Twitter fue inmediata y muchos reclaman que las malas decisiones arbitrales afectaron a ambos equipos en el juego de ida, y que en la vuelta, si bien fue mano, no daba para sancionarla como penalti. Otoros consideran que sí debió ser señalada como lanxamiento desde el punto blanco. Continúa la polémica...