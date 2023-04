Después del empate vino el reclamo de Gamero al Unión: 'me dolió'

Millonarios firmó un empate 1-1 este domingo en casa del Unión Magdalena, que lo tiene segundo de la Liga Betplay I 2023, con 26 puntos, dos menos que Águilas Doradas, pero con dos partidos menos.

No fue un partido de lucimiento, pero va en la vía de buenos resultados del azul, que es líder de su grupo en Copa Sudamericana y está muy cerca ya de firmar la clasificación a la siguiente fase de Liga, usando incluso nóminas mixtas. Eso tiene tranquilo al técnico Alberto Gamero



Lo que lo tiene muy triste es otro asunto, que precisamente tiene que ver con el otro equipo de sus amores, el Unión.



Allí comenzó su carrera profesional, el 12 de junio de 1983, en un partido contra Santa Fe en Santa Marta. Con 331 partidos jugados en dos etapas (1983-1987 y 1995-1997), Gamero es el segundo jugador con más encuentros en el club, detrás de Aurelio Palacios, histórico e integrante del único equipo campeón de Liga, en 1968.



Por eso llamó la atención que no estuviera el pasado viernes en la celebración de los 70 años del club samario.



Carlos 'El Pibe' Valderrama, Didí Valderrama y el actual DT del equipo, el argentino Claudio Sergio Rodríguez, estuvieron presentes pero a Gamero no lo invitaron.



"Me dolió no ser homenajeado en el Unión Magdalena porque soy el segundo jugador con más partidos, el primero es Aurelio Palacio, el segundo soy yo con 331 juegos , me dolió eso", dijo Gamero. "Eso no me va a quitar el amor que tengo por este equipo. Unión es de nuestra tierra y lo voy a seguir queriendo hasta cuando esté vivo”, lamentó.