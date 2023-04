Millonarios lució pálido pero fue efectivo: le arañó un punto al Unión

La nómina alterna de Millonarios, que ya había conseguido buenos resultados en partidos anteriores, no mostró esta vez su mejor cara y sufrió para llevarse un punto ante Unión Magdalena. Alberto Gamero tuvo que recurrir a varios de sus titulares en el segundo tiempo y fue así como arañó un punto en Santa Marta.



El albiazul, que no cae desde la fecha 6 cuando visitó a Once Caldas, mostró su versión más pálida ante el ciclón, aunque terminó recibiendo un premio a la efectividad. El local se había adelantado con un gol de penalti de Isaac Camargo y Daniel Cataño terminaría sentenciando el empate (1-1) de tiro libre.



Con este resultado, Millonarios llegó a 26 puntos y se mantiene segundo en la clasificación, por detrás de Águilas Doradas que suma 29. Unión Magdalena llegó a 14 y se mantiene en la parte baja de la tabla, también penando en el descenso.



El partido resultó opaco y sin muchas emociones en lo ofensivo. A los 5 minutos, Unión tuvo su primera aproximación tras una recuperación de balón en la salida. Joel Contrertas la jugó para Isaac Camargo quien sacó un remate entrenado al área y terminó en un desvío de Álvaro Montero.



Sobre los 14' y tras un saque de banda desde costado izquierdo, Millonarios tuvo su primer intento en predios de Ramiro Sánchez. Luis Carlos Ruiz sacó disparo con pinta de centro que terminó en poder del arquero. La respuesta del ciclón llegó 3 minutos después tras un error en el despeje. Yamil Romero capturó rel rebote y mandó un derechazo cerca al vertical más cercano de Montero.



El partido se desequilibró luego de los 33 minutos, en una acción que acabó en penalti. Pelota al vacío para Contreras, quien picó y provocó el error de Jorge Arias. El encargado de convertir el 1-0 fue el '9' Isaac Camargo, quien definió con buena técnica, potente al centro y engañando por completo al arquero.



Sin embargo, no todo estaba escrito en el Sierra Nevada. Pasaron 75 minutos para que Millonarios convirtiera en su primera llegada clara de gol. Se dio en un tiro libre de Daniel Cataño, quien había ingresado para el segundo tiempo para cambiarle la cara al partido. El '10' sacó un cobro potente de derecha y encajó el balón de pica-barra.



Al final, Millonarios terminó haciendo el negocio y se llevó un valioso punto de Santa Marta. Ahora, Gamero y los suyos tendrán que pensar en la fecha 16 frente al América, partido que será el próximo jueves en El Campín.