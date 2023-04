¿Desmintió la pelea? DT de Unión explicó ausencia de 'Caballo' Márquez

Con la ausencia de Ricardo 'Caballo' Márquez en la convocatoria frente a Millonarios, se hicieron fuertes los rumores de una presunta pelea entre el jugador y su entrenador Claudio Sergio Rodríguez. En medio de la transmisión, el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió al tema y especuló con un morado que tenía el técnico.



Después del partido y en plena rueda de prensa, el argentino fue consultado por un periodista de Santa Marta sobre los supuestos actos de indisciplina del 'Caballo', que habrían provocado su desaparición en el empate (1-1) frente a su exequipo.

"Para que sea oficial, ¿Qué pasó con Ricardo Márquez? Hay un run run de que pudo salirle a usted con groserías", preguntó el periodista.



El entrenador respondió sin titubeos y despejó dudas: "No nada, al 'Caballo' le di unas indicaciones y pensé que hoy no era el partido. Él vino con nosotros en el bus. Cité a 20 jugadores y decidí que quedaba afuera de los 18. No ha pasado nada".



Y remató diciendo que "Los insultos y los agravios dentro de la cancha son diferentes. Yo era un jugador que insultaba y gritaba a mis compañeros, pero de aliento. Adentro de la cancha se manejan otros idiomas pero nada anormal. Es una decisión".