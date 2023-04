Una gran semana nos espera: agéndense con Premier, Liga Betplay y más

Millonarios - América, uno de los clásicos más importantes del fútbol colombiano, pone su toque de "picante" a la jornada futbolera de la semana, en la que no habrá actividad en Champions, Europa League, Copa Libertadores y Sudamericana.



Lo que sí habrá es una nutrida participación de colombianos en el exterior, disputando partidos en Inglaterra, España y Brasil, por mencionar algunos, claro está, sin contar el desarrollo de la fecha 16 de Liga Betplay, que se disputará entre martes y jueves.



FUTBOLRED lo agenda para toda la semana con los partidos más atractivos de colombianos en el exterior y la liga local. Conozca día y hora para verlos.

Lunes, 24 de abril



1:45 pm | Atalanta (Duván Zapata/Luis Muriel) vs Roma

Serie A



8:10 pm | América vs Pereira

Liga Betplay – Fecha 15





Martes, 25 de abril



12:30 pm | Girona (Bernardo Espinosa) vs Real Madrid

LaLiga



1:45 pm | Aston Villa (Jhon Durán) vs Fulham

Premier League



2:00 pm | Leeds (Luis Sinisterra) vs Leicester

Premier League



4:00 pm | Bucaramanga vs Alianza Petrolera

Liga Betplay – Fecha 16



6:00 pm | Paysandu vs Fluminense (Jhon Arias)

Copa de Brasil – Tercera ronda



6:10 pm | Pasto vs Equidad

Liga Betplay – Fecha 16



8:20 pm | Huila vs Medellín

Liga Betplay – Fecha 16





Miércoles, 26 de abril



12:30 pm | Getafe vs Almería (Luis Suárez)

LaLiga



1:45 pm | West Ham vs Liverpool (Luis Díaz)

Premier League



2:00 pm | Once Caldas vs Boyacá Chicó

Liga Betplay – Fecha 16



3:00 pm | Rayo Vallecano (Falcao García, lesionado) vs Barcelona

LaLiga



4:10 pm | Tolima vs Jaguares

Liga Betplay – Fecha 16



5:00 pm | Santos (Daniel Ruiz/Stiven Mendoza) vs Botafogo

Copa de Brasil – Tercera ronda



6:20 pm | Águilas Doradas vs Santa Fe

Liga Betplay – Fecha 16



8:30 pm | Nacional vs Unión Magdalena

Liga Betplay – Fecha 16





Jueves, 27 de abril



12:30 pm | Villarreal (Johan Mojica) vs Espanyol

LaLiga



1:45 pm | Everton (Yerry Mina) vs Newcastle

Premier League



1:45 pm | Southampton vs Bournemouth (Jefferson Lerma)

Premier League



2:15 pm | Tottenham (Dávinson Sánchez) vs Man. United

Premier League



4:00 pm | Pereira vs Envigado

Liga Betplay – Fecha 16



6:10 pm | Deportivo Cali vs Junior

Liga Betplay – Fecha 16



8:20 pm | Millonarios vs América

Liga Betplay – Fecha 16





Viernes, 28 de abril



10:05 pm | Juárez vs América (Roger Martínez)

Liga MX