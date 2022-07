Millonarios no tendría una pieza vital para enfrentar al líder Unión

Luego de golear a Fortaleza y dejar prácticamente sellada su clasificación en Copa BetPlay, Millonarios se enfoca en la Liga. El próximo reto podría dejarlo como único líder del campeonato teniendo en cuenta que visita al puntero Unión Magdalena.



En la previa del encuentro, Alberto Gamero anunció en rueda de prensa que uno de sus principales jugadores está en duda por temas físicos, analizó las virtudes del rival y reveló cómo es el manejo con los jugadores de las divisiones menores.

Análisis del duelo frente a Unión Magdalena - Es un partido importante muy importante para nosotros, vamos a jugar con el líder y ellos lo harán con el segundo. Será muy atractivo. Se trata de un equipo que tuvo un inicio muy bueno y con un jugador que empezó a hacer goles como lo es Ricardo (Márquez). Soy el más feliz de que él esté pasando este momento. Enfrentaremos un equipo complicado en Santa Marta. Buscaremos manejar ritmos, el partido, poner lo que queremos. Enfrentaremos al líder y si queremos sacar un buen resultado debemos hacer un gran partido.



Estructura del Unión - Es un equipo que en los últimos partidos ha tenido una estructura de 5-3-2 o 5-4-1. Miraremos eso. Nosotros tenemos que pensar que tendrán tres centrales. Son fuertes, buscan un bloque medio bajo, pero en Santa Marta hacen un poco más de presión. Se defienden bien, juegan directo, ocupa las espaldas de la defensa rival, tienen poca circulación de balón porque buscan profundidad. Buscaremos ocupar esas espaldas agrandando, trataremos de tener más tiempo el balón y buscaremos abrir la banda, que los carriles estén ocupados. Como dicen, entretener por fuera y penetrar por dentro.



Enfrentar al equipo de su natal Santa Marta - Es una alegría. Es el equipo que me dio la oportunidad futbolísticamente y es el equipo de mi tierra. La alegría es más al ver el momento que está pasando el Unión porque sé que en Santa Marta estaba buscando eso. Tengo también esa responsabilidad y con el profesionalismo que merece todo. Fui con Tolima en 2019 y ganamos; hoy voy con Millonarios con la idea de sacar un buen resultado. Me da satisfacción enfrentar al Unión en la A porque es un equipo que lo merece, ha trabajado por eso. Aún le queda este resto de año para sostenerse, Dios quiera que lo pueda hacer.



Problemas con la sede y las canchas - Eso no es culpa de nadie. Puede ser algo del clima, tenemos más de 15 días que no entrenamos en nuestra cancha. Hemos tenido esa gran posibilidad de que nos la han prestado, pero ha sido difícil. Hemos tratado de que el grupo no se resienta.



Lesionados, novedades - Estamos esperando hoy y mañana a (Juan Pablo) Vargas porque tiene una pequeña molestia en el tobillo, pero me ha dicho que ya ha evolucionado. Tenemos el grupo completo porque volvió Larry (Vásquez).



Tenencia de balón como arma principal - Casi todos los trabajos que realizamos son basados en la posesión del balón. Si tienes el balón, vas a estar más cerca de ganar porque el rival no te va a atacar. Siempre hemos tenido esa idea. Entrenamos las circulaciones, los circuitos, el compañerismo. Hacemos eso en base a los cinco carriles, hacemos mucho énfasis en eso... Hemos evolucionado, pero todavía nos falta en posesión progresiva.



Formación del Unión Magdalena - La estructura se mantendrá. Los cuatro partidos anteriores en Liga lo hizo así, en solo uno jugó con línea de cuatro. Eso es lo que yo más miro... Nosotros debemos desorganizar la zona de tres en el fondo y la mitad.



Oportunidad para Óscar Vanegas - Hoy tenemos a Vargas y Llinás jugando bien, Cuenú viene entrando. Esto es con tranquilidad. Él sabe que vino a un equipo que tenía una línea de cuatro férrea, una línea que venía de ser la menos goleada del semestre pasado. Él tiene que venir a trabajar y lo ha entendido. Cuando le llegue la hora de jugar, sé que nos dará una mano por su experiencia, buen pie, buena salida, juego aéreo.



Vocación ofensiva y defensiva - Empleamos las dos fases. Cuando tengamos el balón debemos atacar. Los dos mediocentros míos deben atacar. Hasta un central nuestro sale jugando desde atrás y llega a posición de ataque. Lo claro es que al perder el balón toca defender más. Acá nosotros no creemos que los goles se lo hacen a la defensa y el arquero, acá defienden diez y lo han entendido bien. Hay que acostumbrar al jugador.



Manejo de divisiones menores - Acá los que disponen las cosas somos nosotros. Por ejemplo, el muchacho que vino, Benavides. No tenía años en Millonarios, era nuevo porque llegó y estuvo 5-6 meses para la Copa Libertadores sub-20. Yo mismo me enojé con él porque había hablado con los padres en Santa Marta y les prometí que lo iba a tener aquí. De pronto, de un momento a otro se fue. Aquí las cosas, las estamos haciendo rectas, acordes a lo que se dice. El jugador que se va de Millonarios, yo le pido que reconsidere. Me he dado cuenta que los que se han querido ir es porque lo quisieron. Unos de pronto estarán jugando, otros no. La mayoría del equipo sub-20 tiene contrato, lo que pasa es que hay jugadores que llegan, los evaluamos y en un momento se les hace contrato. Tenemos a Kevin Cortés, Asprilla, Paredes, Brochero, Beckham Castro, Arévalo, otro lateral derecho que me encanta. Creo que ayer renovaron 10-11 su contrato. Se les hace evaluación.