Alberto Gamero explicó la estrategia para ganarle a Nacional

Millonarios se impuso a Atlético Nacional en un clásico que terminó con los ánimos caldeados y que se definió por un solitario gol de Leonardo Castro durante el primer tiempo.



Pues bien, finalizado el duelo, Alberto Gamero dejó sus sensaciones del partido y explicó la forma en la que le pudo ganar a Nacional y resaltó la labor de Castro en ataque.



“El primer tiempo se jugó como se tenía pensado. Sabíamos que iba a ser un partido de ida y vuelta, abierto y que nosotros nos equivocamos en el inicio, nos patearon cerca del área. El segundo tiempo no me gustó nada ya que entramos en el desespero de ellos”, comentó de inicio.

Y agregó: “No hacíamos cuatro toques y nos defendimos a los pelotazos. Nacional tuvo tres opciones por malos rechazos, por rebotes. El rival dilapida sus opciones. Estos tres puntos son importantes para ubicarnos en la tabla”.



Sobre la titularidad de Jorge Arias por el lateral izquierdo dijo: “Los equipos sin cambiar la idea pueden cambiar jugadores y hemos visto a Nacional que cuando juega Ocampo siempre atacan. Yo le explique a Arias que quería un marcador no alguien que ataque. Arias jugó un buen partido como marcador y como lateral. Venir acá a ganar siempre es satisfactorio”.



De igual manera resaltó la labor de Castro: “Él está en un momento extraordinario. Le dimos la opción de tener un mediapunta, pero cuando Giordana va con los centrales va a pivotear. Lo han entendido bien esa función. Leo está sensacional, está clarito, ha venido a colaborar a hacer goles”.



Por su parte, habló de lo hecho por Larry Vásquez y Daniel Giraldo en estos partidos: “Ellos son interiores y los disfrazamos de mediocentros y de ahí generamos. La ayuda del resto ha sido clave para cubrir las ausencias. No me preocupo en las ausencias, me preocupo en el que juega. Estamos esperando a los que están lesionados, pero los que están saben que hay una idea clara”.



Además, aseguró que siempre fue por el partido y que no se planteó una estrategia defensiva: “El plan de partido es el mismo. Los jugadores quieren ganar el clásico y uno de los planes es ir a buscar el resultado sea Medellín u otro lado, que el rival nos someta es otra cosa. Nunca hemos ido con un plan de bloque medio o bajo. En los entrenos los practico, pero usamos más la presión alta y el manejo de la pelota”.



Finalmente, se refirió a la posibilidad de fichar a Emerson Rivaldo Rodríguez: “Lo de Rivaldo hay que esperar, se está hablando con los directivos. Él tiene interés, es una posibilidad. Millonarios está interesado”.