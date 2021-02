La Liga colombiana, un trampolín internacional para los extranjeros

La Liga colombiana de fútbol ha mejorado en sus procesos de captación de futbolistas extranjeros. Los fichajes de internacionales eran, no hace mucho, un desfile de jugadores que no pesaban ni marcaban diferencia. Sin embargo, en los últimos años se ha mejorado en la escogencia, los dirigentes ya no ‘comen cuento’ a los empresarios, y el filtro es más exigente. Y los resultados se ven reflejados en que ya son varios los extranjeros han llegado a Colombia, dejan huella y se van a otras ligas del mundo, más competitivas y con más poder económico.



Sin duda, el fútbol colombiano se ha vuelto un trampolín para que los extranjeros se muestren y den el salto.



La última muestra es Agustín Palavecino, volante del Deportivo Cali que en las próximas horas será oficialmente anunciado como nuevo fichaje de River Plate, de Argentina, por pedido de Marcelo Gallardo. El creativo explotó su talento con la camiseta azucarera y brilló, con goles y asistencias, en la Liga Betplay así como en la Copa Sudamericana.



A River también llegó otro jugador hace unos años, directamente del fútbol colombiano: Franco Armani tuvo que brillar y ganar la Copa Libertadores con Atlético Nacional para irse en 2017 a su país y llegar por la puerta grande, incluso hasta llegar al arco de la selección argentina y disputar el Mundial de 2018. El portero llegó en 2010 al club verdolaga, espero su turno y luego triunfó en las canchas colombianas y de todo el continente.



La lista es larga: al mismo Deportivo Cali llegó un delantero potente y goleador en 2019, y solo necesitó ese año para saltar al exterior: Juan Ignacio Dinenno, quien fue fichado en 2020 por Pumas de México.



En Millonarios pasó lo mismo con sus dos últimos arqueros extranjeros: Nicolás Vikonis se fue campeón del equipo albiazul, en 2017, para irse a jugar a México desde 2018; primero a Puebla y ahora en Mazatlán. Y el venezolano Wuilker Faríñez se destacó en tres temporadas para pasar a la Ligue 1 de Francia, en donde juega con el Lens.



En los próximos días se iría del equipo embajador Matías de los Santos, un defensor central que ya había ido a Argentina a préstamo, a jugar con Vélez Sarsfield, y que ahora regresaría al fortín en venta definitiva.



En América de Cali, después de salir campeón en 2019, le sucedió igual. Si bien sus dos figuras extranjeras no se fueron a ligas muy reconocidas, si tomaron vuelo porque pagaron buen dinero por ellos: Matías Pisano terminó en Emiratos Árabes Unidos; mientras que el arquero Neto Volpi se encuentra en Japón, jugando en Shimizu S-Pulse.



Y quién se olvida de lo que hizo Germán Ezequiel Cano con Deportivo Independiente Medellín: goleador histórico del DIM y quien fuera Botín de Oro del FPC en varias ocasiones. Ahora, el argentino es figura del Vasco da Gama de Brasil. Actualmente es quinto en la tabla de goleadores del Brasileirão, con 13 anotaciones, y es el primer extranjero que aparece en ese ranking.



Otro extranjero fue Jonatan Gómez, de Santa Fe a Sao Paulo. Y así, los foráneos ven con buenos ojos la liga colombiana, pues saben que es una buena vitrina para el resto del mundo.