¿Nacional-América, clásico del fútbol colombiano? Opina un histórico

La Conmebol publicó en su cuenta de Twitter los que considera como los clásicos del fútbol suramericano en Copa Libertadores. La rectora del balompié suramericano estima que en Colombia dicho rótulo lo tiene el enfrentamiento entre Atlético Nacional y América de Cali.



Revisando las estadísticas, fue a partir de la década de los 90 en que los dos conjuntos empezaron a tener cruces en esta competencia, en la que los escarlatas suman 6 triunfos por 4 verdolagas y 1 empate.



Esta consideración de la Conmebol llega a pesar de que América de Cali nunca ha sido campeón del certamen, con 4 subtítulos, en tanto que Nacional lo ha logrado en dos ocasiones.



🤩 ¡El historial de los clásicos del fútbol sudamericano en la CONMEBOL #Libertadores!



🤔 ¿Se jugará alguno de estos partidos en la Copa 2021? pic.twitter.com/ksjtBiJ31p — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) February 9, 2021

FUTBOLRED consultó a dos históricos, que hicieron parte de los principales clubes del país. Víctor Lugo, atacante rojo a finales de la década del 70 y comienzos del 80, así como en Nacional en 1986, manifestó que “ese es uno de los clásicos de nuestro país porque son equipos que siempre han brindado buen fútbol, buen espectáculo y que sean tenidos en cuenta para esas designaciones, han representado bien al país, uno mejor que otro, pero se han aproximado, y eso suma para que ellos valoren y vean ese sacrificio que ha hecho también América”.



Para Willington Ortiz, la elección de Conmebol es correcta: “es el partido más importante en la actualidad, porque en los últimos años América ha sido el campeón y Nacional ha entrado a Copa Libertadores y aparte ha sido campeón de ese torneo. Son los que más han figurado a nivel local e internacional, en tres años América ha sido dos veces y Nacional es el más ganador del país, a nivel internacional son los que más han ido a representarnos”.



‘El Viejo Willy’ agregó que, para contar con otras opciones, “tienen que volver los equipos, el Cali otra vez para ser el clásico y Millonarios ponerse las pilas para ver si es Cali vs. América, Millonarios vs. América o Nacional vs. América, pero Millonarios y Cali están quedados”.



Según muchos aficionados, el enfrentamiento Nacional vs. Millonarios también alcanza esa dimensión.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces