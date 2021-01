¿Seguirá en Deportivo Cali? Agustín Palavecino suena para México

Hay rumores muy fuertes sobre una posible salida del volante argentino Agustín Palavecino, quien se reportó con 10 goles en la Liga Betplay 2020. Algunos aseguran que uno de los tantos interesados sería Xolos de Tijuana, en México. Sin embargo Deportivo Cali dijo oficialmente que está tratando de extenderle su vínculo por este 2021.

Así lo indicó el periodista Francisco Vélez, quien aseguró en twitter: “Estaba cantado que Palavecino no continuaría en el Deportivo Cali, su partida el fútbol mexicano es un hecho. Los Xolos sería su nuevo equipo”.



Contrario a lo dicho por Vélez, el periodista Agustín Espinel del programa Zona Libre de Humo indicó que “Agustín Palavecino no se va hasta hoy del Deportivo Cali y no irá a México ni a ningún lado por el momento, seguirá en el conjunto azucarero”.



Para acabar con tanta especulación sobre la continuidad del argentino, el presidente Marco Caicedo dijo en diálogo con el Vbar de Caracol Radio que desde el club están buscando la permanencia del ‘10’. “No tenemos certeza, pero estamos tratando de extenderle su contrato, hay una negociación en marcha. Él está entrenando e iniciará la liga con nosotros”.



El directivo confirmó también que el jugador Jean Colorado irá al fútbol europeo, pero en lo que respecta a otros jugadores, incluido Palavecino, no han recibido ofertas.