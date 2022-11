Águilas recibe a Medellín en duelo directo por la cima del grupo B

Águilas Doradas recibe al Deportivo Independiente Medellín, por la tercera fecha del cuadrangular B en la Liga BetPlay II-2022. Los del oriente antioqueño van por su tercera victoria consecutiva frente al poderoso que, de ganar, tomarán la punta del grupo. Un duelo apasionante en el estadio Alberto Grisales, este sábado, desde las 7 de la noche.



Águilas quiere seguir volando alto en el nido

​

Johan Rodríguez llegó a la quinta amonestación y no podrá jugar en este encuentro. El resto del plantel está disponible para afrontar este partido. Leonel Álvarez tiene la convicción en que su grupo siga dando qué hablar. “Esta es otra final, enfrentamos a un gran equipo y esperamos seguir prevaleciendo nuestra condición de local, hemos ajustado algunos movimientos y esperamos lograr un gran resultado y una gran presentación”.





En cuanto a la localía, Leonel señaló que “es bueno jugar y entrenar en nuestro estadio, nos permite tener más conocimiento. Estos muchachos están encausados, esperamos que el equipo tenga una gran respuesta en lo físico, en la actitud, hacer un partido redondo contra un gran rival como Medellín. Vamos paso a paso, partido a partido, queremos seguir sumando”.



Sobre el ambiente en este escenario, el estratega indicó que “nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, contrarrestando las virtudes del Medellín, queremos que esto sea un espectáculo, los hinchas disfruten y la fiesta sea en paz”.



Por su parte, Mauricio Duarte habló sobre este encuentro, “estamos contentos, motivados por lo que se viene haciendo, se viene un partido importante, hay que seguir por esta senda victoriosa y conseguir un triunfo”.



Además, “en lo personal, estoy feliz por el momento deportivo que estoy pasando, también lo que pasa en el equipo. Eso es producto al esfuerzo, el trabajo que venimos haciendo y eso es importante para seguir creciendo. Venimos haciendo un excelente trabajo, esto es un equipo y vamos por un mismo objetivo. Seguimos muy equilibrados, sacando el arco en cero y concretando arriba”.



Sobre el rival, Duarte indicó que “es un equipo difícil, no va a ser el mismo partido del todos contra todos, van a jugarse una gran parte de la clasificación, nosotros debemos estar atentos, concentrados y esperamos sacarlo adelante”.



Medellín buscará sorprender en Rionegro y tomar la punta del grupo

​

Sin Luciano Pons, quien llegó a la quinta amonestación y no podrá jugar en este encuentro, Deportivo Independiente Medellín espera lograr una victoria que les permita trepar a la cima del grupo B. David Loaiza tampoco está entre los convocados por precaución de su tobillo, en cuanto a las novedades, estará convocado Miguel Monsalve, quien se recuperó de una lesión muscular.



David González, técnico del DIM palpitó lo que será este próximo encuentro. “Un partido muy importante como los que vamos a enfrentar de aquí en adelante. Águilas es un rival que se hace muy difícil, es un equipo de la región. Nosotros tenemos la intención de ganar, sumar y entrar en una seguidilla de buenos resultados”.



En cuanto al rival, el entrenador antioqueño señaló que “Águilas es un equipo muy bien organizado, bien trabajado. Es intenso, reduce espacios y cuenta con herramientas para hacernos daño. Esperamos montar una estrategia para encontrar espacios y sacar ventaja en el resultado. Espero que la mayoría del público que esté en Rionegro va a apoyar a Medellín, quizás la cancha tiene otras dimensiones, el estado del campo no creo que sea igual al del Atanasio”.



Datos entre Águilas Doradas e Independiente Medellín

​

Por Liga colombiana, Águilas Doradas e Independiente Medellín se enfrentaron en 28 ocasiones, donde los rojos de Antioquia ganaron 13, empataron siete y perdieron ocho veces, anotaron 33 veces y recibieron 24 goles.



Alineaciones probables

​

Águilas Doradas: José David Contreras; Yhormar Hurtado, Jeisson Quiñones, Jean Pestaña, Mauricio Duarte; Jesús Rivas, Kevin Castaño, Robinson Flores, Auli Oliveros; Jhon Fredy Salazar, Marco Pérez.

D.T.: Leonel Álvarez.



Independiente Medellín: Andrés Mosquera Marmolejo; Juan Guillermo Arboleda, Víctor Moreno, Andrés Cadavid, Germán Gutiérrez; Adrián Arregui, Andrés Ricaurte; Felipe Pardo, Vladimir Hernández, Jean Pineda, Diber Cambindo.

D.T.: David González.



Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Alberto Grisales.

Árbitro: Jhon Hinestroza (Chocó).

VAR: Mauricio Pérez (Antioquia).

T.V.: WIN Sports +.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserrano8