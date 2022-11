¡No olvida su pasado! El gran invitado en la final del Torneo BetPlay

Durante el partido por la primera final del Torneo BetPlay entre el Boyacá Chicó y el Atlético Huila, las cámaras captaron en una parte del Estadio de la Independencia de Tunja, a un ex integrante de la institución boyacense. Aunque no es del departamento, no olvida su pasado y se tomó la noche libre para acompañar a su anterior equipo.



Sin duda alguna, no hay que borrar momentos de la memoria, y menos si fueron tan exitosos para un director técnico como fue el paso de Alberto Gamero en el Boyacá Chicó. Gamero logró hacer lo que muchos no pudieron en la historia del cuadro boyacense, y en el 2008, los ajedrezados pusieron una estrella en su escudo.

Alberto Gamero tomó la dirección técnica del Boyacá Chicó en el 2006, y en cuestión de dos años, logró posicionar a la institución boyacense en su mejor momento. Puso el nombre del club en alto gracias a la final que disputó en el primer semestre del 2008 contra el América de Cali y venciendo a un histórico rival en la tanda de penaltis. Fue el primer director técnico que llevó al equipo a jugar y soñar en una Copa Libertadores.



En 2013, Alberto Gamero abandonó la dirección técnica del Boyacá Chicó, y aunque han pasado nueve años, el samario no olvida sus inicios como estratega, pues tomar las riendas de los ajedrezados fue su tercera experiencia en los banquillos.

Y así, fiel a sus inicios, Alberto Gamero volvió al Estadio de la Independencia, esta vez para acompañar al Boyacá Chicó que está cerca de ascender. En las manos de los tunjanos está la posibilidad de subir, siempre y cuando tome el camino más fácil quedando campeón. Gamero se tomó el viernes 11 de noviembre y volverá a Bogotá para preparar el enfrentamiento de la tercera jornada de los cuadrangulares finales contra el Deportivo Pereira el lunes 14 de noviembre. Y ni siquiera en cabina, no, el samario se sentó en las gradas como cualquier hincha.