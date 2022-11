Alberto Gamero no se considera favorito: ‘Es un grupo complicado’

Millonarios ya le apunta al juego contra Pereira, correspondiente a la tercera fecha del cuadrangular. La victoria en Barranquilla los deja en una posición ideal, para avanzar y lograr el cupo a la final.



A los matecañas ya los enfrentaron en el todos contra todos, perdiendo el juego en Bogotá, en la recordada mala racha, que se cortó con la clasificación y título de Copa. Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló en el previo al duelo contra los risaraldenses.



Complicaciones con amarillas: quizás no entren todos los amonestados y comprometidos en el tema de amarillas. Hablé con Daniel, es extremo y no debe tener muchas tarjetas amarillas. Hablaremos en el transcurso de los partidos con todos. No podíamos rotar, porque la fecha 20 fue una final, ellos saben que deben cuidarse. Hay otros que esperan una oportunidad. El caso de Alba y Larry es más riesgoso, por la posición. Esperemos que terminen estos cuatro juegos así, sin sanciones.



Estado anímico y mejora ante la clasificación en fecha 20: el estado anímico siempre cambia partido a partido. A pesar de que no ganábamos, el equipo no estuvo bajo de ánimo. Nosotros vemos mucho video, nos dimos cuenta de los errores y de las cosas buenas que hacíamos.

El ánimo es fuerte. Ganar en Barranquilla no es fácil, ante un gran equipo. Estamos optimistas y esperar estas cuatro fechas para llegar a la final, como todos los otros del grupo, que buscan eso.



Nivel del Pereira: es duro, complicado. Tienen juego directo, un esquema definido. Dos carrileros que van al ataque, hay que tener cuidado con Castro y León, son delanteros punzantes, se desmarcan, hacen gol. Nosotros ya jugamos contra ellos, hicimos un buen juego y desafortunadamente nos hacen ese gol en ese momento.



Es mirar todo lo bueno que ya hicimos con ellos, analizar los errores que tuvimos y no recaer en eso nuevamente.



Nómina y rotación en la mitad de la cancha: este equipo de local o visitante juega lo mismo, sea quien esté. Hubo momentos o partidos como contra Junior, donde podemos buscar y variar. Tenemos un plan B cuando las cosas no salen bien, pero es pensar ahora que contra Pereira es un onceno que ataca, no podemos regalarnos.



El cuadrangular está bastante cerrado, buscar el mayor puntaje. Salir con la misma idea y propósito.



Nivel de los dos cuadrangulares: el de nosotros está complicado, Junior no tiene puntos, pero es equipo de finales. Tendrán sus cuentas. Nosotros tenemos las nuestras, al igual que Santa Fe y Pereira. En estos cuatro juegos será clave estar claros.



En el otro grupo es Águilas la sensación, la forma como lo han hecho, la confianza que tienen. Es felicitar a Fernando que mantuvo a Leonel, creyeron en él y están haciendo un trabajo de regularidad. Atacan 11 y defienden 11, así es el fútbol moderno. Son fuertes, igual que Medellín, que tiene dos delanteros, hacen gol. Quizás por momentos dejan espacios atrás. Al América no se puede descartarlo, pelearán.

Pasto es aguerrido, como los equipos de Flabio, son fuertes. Para ambos cuadrangulares todo está cerrado.