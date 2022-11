Arzuaga defendió a Junior y tildó a Millonarios de agrandados

Millonarios logró vencer a Junior en Barranquilla y le propinó de nuevo una debacle en el último tramo de Liga BetPlay, pues se convirtió en la segunda victoria en Barranquilla tras la final en Copa Colombia, que terminó ganando después el embajador.



Sin embargo, Martín Arzuaga, exfutbolista de Junior ha sido crítico con su propio equipo por el nivel mostrado, pero también habló en el programa de ESPN F90 de la actitud de Millonarios al ganar los recientes partidos a los barranquilleros y de los egos que tienen los de Gamero a raíz de esos resultados, por lo que pidió que no se confiaran.



“Estos tipos de Millonarios sí se agrandan después de no ganar durante una década. Por 2 partiditos, a mí me daría pena, a mí. Un equipo que duró 30 años para no ganar”, dijo contundente Martín Arzuaga en el programa.



"Estos tipos sí se agrandan, después de no ganar durante una década, se agrandan por dos partiditos" Martín Arzuaga sobre Millonarios en @ESPNColombia pic.twitter.com/ksuRCpbzSl — Pasión Tiburona (@PTiburona) November 11, 2022



Hay que recordar que Arzuaga también criticó a Junior en días anteriores y calificarlos de perdedores, pero al parecer esta vez se arrepintió y se fue encima de Millonarios por creerse los mejores de Colombia al ganarle al equipo de Comesaña.