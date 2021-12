Águilas Doradas confirmó varias salidas: ¿algún equipo interesado?

Arrancó diciembre y con ello, varios equipos eliminados de los cuadrangulares comenzaron a anunciar las salidas de jugadores de cara a la próxima temporada.



Águilas Doradas, de floja campaña en el 2021, había anunciado semanas atrás al técnico Francesco Stifano y este miércoles confirmó la terminación del contrato de los jugadores Facundo Ospitaleche, David Valencia y el venezolano Gelmin Rivas.

“Talento Dorado S.A. informa a sus seguidores, opinión pública y medios de comunicación que los jugadores Facundo Ospitaleche, David Valencia y Gelmin Javier Rivas no continuarán en la institución para la próxima temporada. Agradecemos su disposición, compromiso y entrega al momento de defender nuestra camiseta”, indicó Águilas mediante un comunicado publicado en sus redes sociales.



Sobre Ospitaleche, el uruguayo disputó 21 partidos, anotó dos goles y realizó dos asistencias. Procedente del fútbol de su país, Facundo estaría en la órbita de otros equipos colombianos.



David Valencia, disputó nueve partidos con el equipo del oriente antioqueño. Procedente de Once Caldas, el zaguero no logró adaptarse al sistema de juego del equipo.



Finalmente, del venezolano Gelmin Rivas disputó siete partidos, anotó un gol y estuvo en Águilas dos meses y medio, siendo un jugador que llegó en la ventana de jugadores libres en septiembre.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8