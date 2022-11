Águilas Doradas no pierde el impuso: por el debut en cuadrangulares

Tras el partido disputado contra Cortuluá, Águilas Doradas consiguió el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2022 y de esta manera, logró ser cabeza de serie del grupo B, donde enfrentarán al América de Cali, Deportivo Pasto e Independiente Medellín. Los dirigidos por Leonel Álvarez se preparan en el oriente antioqueño de cara al debut en cuadrangulares, este sábado desde las 4:30 de la tarde frente al América de Cali.

Este miércoles, el equipo dorado entrenó en el estadio Alberto Grisales, el componente clave de esta sesión de trabajos fue la parte táctica, el conjunto de Rionegro no quiere dejar nada al azar y buscarán aprovechar que arrancan como local en esta fase.



Hayen Palacios es el único jugador que permanece en el departamento médico. Sebastián Rodríguez terminó su recuperación y se integró a los trabajos con el grupo. El equipo ya no cuenta con suspendidos, luego que Jhon Fredy Salazar pagó en la fecha anterior por acumulación de tarjetas amarillas.



El equipo dorado puso a la venta la boletería para el partido del sábado frente al América de Cali. Se habilitarán las tribunas occidental y oriental, el valor de la boletería para la tribuna occidental es de $105.000 pesos y para oriental de $54.000 pesos. La venta de boletería será desde el viernes 4 de noviembre en el coliseo Iván Ramiro Córdoba de Rionegro, desde las 8 de la mañana, solo se hará venta física.



Es obligatorio mostrar el carné de vacunación, se recomienda el uso de tapabocas. No se permite parafernalia del equipo visitante (banderas, trapos, instrumentos musicales o algún elemento alusivo al visitante). Sin embargo, se permitirá el ingreso de camisetas.



Habrá ingreso para niños mayores 7 años a la tribuna occidental. A partir de los 10 años, pagan boleta. En oriental sólo habrá ingreso para mayores de 14 años pagando. Cada menor, debe presentar boleta al ingreso. Por último, todo menor de edad debe presentar obligatoriamente su documento de identidad.



Águilas entrenará este jueves y viernes, donde definirán los convocados para afrontar este partido importante que alimenta la ilusión de los dorados para conseguir su primera estrella.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8