Pinto sobre los refuerzos del Cali: ‘estamos evaluando muchos nombres’

El Deportivo Cali continúa realizando la planificación de lo que será la temporada 2023, que comandará el técnico Jorge Luis Pinto y su cuerpo técnico, para que el equipo vuelva a las posiciones de privilegio y luche nuevamente por los campeonatos del fútbol colombiano. Este jueves, el entrenador santandereano habló en el programa el ‘Súper Combo del Deporte’, sobre las reuniones que ha sostenido con el Comité Ejecutivo del cuadro azucarero.

“Presentamos el informe de lo que hemos venido haciendo, de lo que creemos tiene el Cali en necesidad de modificar o traer y algunos jugadores que se les cumple el contrato. Ellos van a evaluar ese tema para ver que sucede y ya miraremos en una próxima reunión de la semana entrante, un poco más de nombres fijos de quien va o no se queda, de acuerdo a la evaluación de ellos en los contratos”.



Recalcó que de momento todos siguen vinculados: “el 100% de los jugadores tiene contrato hasta el 30 de diciembre, uno no puede sacar a un jugador con 60 días de contrato. Se mirará que se puede dialogar, observar toda la parte contractual y ya el miércoles nos sentaremos de parte y parte, la deportiva y la contractual”.



Requiere refuerzos en cada línea del campo: “podríamos decir que se necesita en cada línea un jugador o dos, tanto en el arco, defensa, mediocampo y delantera. Estamos evaluando y mirando esas opciones, posibilidades de nombres, los cuales tenemos nosotros la obligación de presentar”.



De momento no tiene nombres puntuales y está la posibilidad de algunos que se encuentran cedidos: “nombres por hoy no tengo, estamos evaluando muchos nombres que hemos obtenido a través de empresarios, de lo que conocemos en diferentes países. A los que están en otros equipos los estamos evaluando, porque los he visto en algunos de los partidos, nos estamos informando del rendimiento de cada uno. Van a venir como tres o cuatro. Hay que mirar, nos interesa la calidad y también entender la situación económica del club”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15