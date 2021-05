Álvaro Angulo optimista para el segundo semestre con Águilas Doradas

Águilas Doradas retomó trabajos esta semana con miras a la Liga II-2021 haciendo olvidar la floja campaña del primer semestre y en la Copa Colombia 2021, donde arrancarán desde los octavos de final. El lateral Álvaro Angulo superó una delicada lesión y ahora está más fuerte para aportar su talento al servicio de los dorados.



“El torneo para nosotros fue un fracaso, quedamos en una posición muy baja, pero ya estamos aprovechando el tiempo, estando a punto físicamente, mentalmente y tácticamente para ser protagonistas en el próximo semestre”, destacó Angulo.

Además, “en lo personal, siempre hay que ser autocrítico y por ahí teníamos que dar un poco más. También me perdí muchos partidos por la lesión, de los errores se aprende, estamos más fuertes y queremos pelear el próximo semestre y ser protagonistas”.



Sobre su recuperación, el jugador indicó que “me costó mucho volver a los entrenamientos, por la lesión, me perdí casi dos meses, 55 días. He tratado de recuperarme físicamente, estuve parado por la lesión y siempre cuesta mucho, pero ya estoy bien, poco a poco estando a la par de mis compañeros”.



Finalmente, Álvaro habló sobre el momento social que vive el país, “estamos viviendo un momento muy difícil, por las situaciones que hemos pasado en los últimos años. Por mi parte y de esta institución estamos con ellos, que marchen pacíficamente, que no haya más violencia, porque es muy complicado para los familiares de los que salen a marchar, esperar que no llegan a casa. Es muy duro para una madre un padre esperar al hijo o un hijo esperar a sus padres”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En twitter: @juanchoserran8