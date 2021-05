Lo que les pasó a Ramos y Vergara con América de Cali ante La Guaira

América de Cali continúa como colero del Grupo H de la Copa Libertadores 2021 luego de su empate sin goles el jueves frente a La Guaira.

A pesar de haber tenido las mejores oportunidades para anotar, especialmente una de Santiago Moreno solitario ante el arquero Carlos Olses, el campeón colombiano no pudo traerse la victoria y con un solo punto tendrá que ganar los tres partidos que le faltan si sueña con estar en la siguiente ronda del certamen continental.



La falta de definición no es un tema nuevo en el cuadro escarlata, que en la última temporada parece haber perdido la tranquilidad y buen tino para definir. Por eso se convirtió en un motivo más de preocupación la situación física de Adrián Ramos y Duván Vergara tras regresar de tierras ‘patriotas’.



Aunque había muchas dudas de si ya estaba en condición de ser titular, Ramos fue habilitado por el Departamento Médico y tuvo incluso una oportunidad clara para marcar, pero a los 36 minutos del segundo tiempo fue excluido por el técnico encargado, Jersson González, para que entrara el peruano Aldaír Rodríguez.



La razón es que sintió calambres que no le permitieron estar más en cancha, aunque hace rato se dijo que sus presencias debían ser alternadas.



Otro caso que causó extrañeza fue la ausencia de Duván Vergara en el onceno inicialista, a pesar de que alcanzó a calentar con el grupo de viajeros. Lo que se sabe es que volvió a presentar una dolencia en su tobillo, razón suficiente para que no estuviera ni un minuto en un partido que necesitaba de un jugador de sus características.



La próxima contienda de los ‘diablos’ será el jueves 13 de mayo (7:00 p.m.) como local ante Atlético Mineiro, partido que probablemente tenga que disputarse en otro país por la reprogramación que está haciendo la Conmebol debido a la situación del orden público en Colombia.



Para América no hay alternativa distinta a un triunfo para llegar a 4 unidades para pelearle el segundo tiquete a Cerro Porteño y Deportivo La Guaira, y no alejarse de la posibilidad de seguir con vida.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces