Adrián Ramos dio detalles de cómo avanza su recuperación

América de Cali continúa sumando sesiones de entrenamiento durante la pretemporada, buscando el nivel apropiado desde la parte física y deportiva, para el debut liguero contra el Deportes Tolima en Ibagué.



Uno de los jugadores que no ha podido entrenar aún con el equipo, es el delantero y capitán Adrián Ramos, quien llegó a la pretemporada con un esguince, pero le falta poco para iniciar los trabajos de campo. Sobre esta situación, el ídolo americano habló para el programa ‘El Súper Combo del Deporte’, de cómo está evolucionando: “bien, cada vez me siento mejor, entrenando y poder estar pronto con el equipo. En principio era un esguince grado dos, pero la evolución va bien y estamos contentos por eso. Vamos trabajando, esta semana un poquito más fuerte y esperemos que siga así”.

Luego comentó cómo ha visto a los nuevos refuerzos: “han llegado jugadores con buena calidad, esperemos que puedan aportar bastante en el equipo, que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. He visto poco las prácticas, porque en el momento que ellos están entrenando, yo estoy en lo mío, la rehabilitación, pero lo que se ha hablado en el grupo, se escucha cosas muy buenas y como dije, ojalá puedan aportar toda la calidad al servicio del equipo”.



De la no llegada de Hugo Rodallega, dijo que “bueno con Hugo tengo muy buena amistad. Tuvimos la oportunidad de compartir en la selección y hubiese sido bueno si fuera llegado al equipo. Sabemos lo que nos podían aportar, pero bueno, esto es fútbol, no se dio, nosotros tenemos que seguir y a Hugo, desearle lo mejor donde va a jugar”.



Se siente cómodo jugando en los diferentes sectores del ataque: “durante mi carrera he jugado en varias posiciones, como referencia, con dos delanteros, por banda; ósea que independientemente de cómo me haya tocado jugar, simplemente trato de aportarle al equipo y eso es lo que siempre intento hacer. Si el profe decide jugar con dos delanteros está bien; con uno cuando lo he hecho por banda, eso no me inquieta. Es solo poder hacer las cosas bien y aportarle al equipo”.



Fue interrogado sobre la demora de la renovación, aclarando que: “se vivió un año muy difícil, los últimos tres semestres lo fueron, pero uno siempre quiere competir para ganar, los objetivos que tenga en lo personal y el año que tuvimos, me decía que tenía que esperar un tiempo, de pensar en lo que quería hacer y lo que América quería hacer, si yo podía estar. Eso era lo que me tenía así pensando en lo que se venía, porque uno siempre quiere mejorar”.



Espera que las cosas salgan mucho mejor: “desde que llegó el profe ‘Guima’ se comenzó un nuevo proyecto, después de que veníamos en situaciones complejas y bueno, se han sumado jugadores a este proyecto, que es la ilusión que podamos trabajar de la mejor manera y cada vez irle sumando logros. Esperemos que las cosas salgan bien, han llegado varios jugadores que nos han dado buenas sensaciones y la idea es que el proyecto cada vez siga firme, que sea un América que pueda conseguir esos logros, que le de alegría al hincha y esto es paso a paso”.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @AriasJuan_15