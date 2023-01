Millonarios se mide al campeón: programación de la fecha 2 de Liga

La fiesta de la Liga BetPlay 2023-I está por comenzar a partir del martes 24 al viernes 27 de enero con vibrantes partidos, pero la actividad del primer semestre no para e inmediatamente, tras la noche de ese viernes, el sábado 28 estará cargado del comienzo de la segunda jornada. El fútbol colombiano no para, aunque algunos juegos se verán suspendidos hasta nuevo aviso por el Sudamericano Sub-20.



Uno de esos cotejos que no se disputarán por el Sudamericano Sub-20 en la ciudad de Cali será el encuentro entre el Deportivo Cali vs Deportivo Pereira. Así las cosas, el campeón arranca la defensa del título en la segunda fecha contra un durísimo rival como Millonarios. Por su parte, hay otro encuentro atractivo entre Junior y el Deportivo Independiente Medellín.

Programación oficial de la fecha 2 de la Liga Betlay 2023-I:

Así las cosas, además del Deportivo Pereira vs Millonarios y el Junior vs Deportivo Independiente Medellín, también habrá un encuentro atractivo entre el Once Caldas recibiendo en el Palogrande al Deportes Tolima. La Dimayor ya dio a conocer los horarios y las fechas de los enfrentamientos que empezarán el sábado 28 con Envigado vs La Equidad y culminará el martes 31 de enero con América de Cali vs Unión Magdalena. De estta manera se jugará la segunda fecha:



Sábado 28 de enero

Envigado FC vs. La Equidad

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Polideportivo

Televisión: WIN/WIN+



Atlético Huila vs. Atlético Bucaramanga

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Guillermo Plazas Alcid

Televisión: WIN/WIN+



Domingo 29 de enero

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas

Hora: 3:10 p. m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+



Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Televisión: WIN+



Junior FC vs. Independiente Medellín

Hora: 7:30 p.m.

Estadio: Metropolitano

Televisión: WIN+



Lunes 30 de enero

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Daniel Villa Zapata

Televisión: WIN/WIN+



Once Caldas DAF vs. Deportes Tolima

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Palogrande

Televisión: WIN+



Martes 31 de enero

Boyacá Chicó vs. Jaguares FC

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+



América de Cali vs. Unión Magdalena

Hora: 8:10 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Televisión: WIN+



*Santa Fe y Deportivo Cali aplazaron su partido. Probablemente se jugará el 22 de febrero.