Liga BetPlay I-2023: primeros partidos aplazados por culpa del Sub-20

La Liga BetPlay I-2023 dará su puntapié inicial el próximo 24 de enero. La Dimayor ya dio a conocer la programación de la fecha 1, y aparecen tres partidos aplazados.



Millonarios, Independiente Medellín y Deportivo Cali no jugarán en la primera jornada, por culpa del Torneo Sudamericano Sub-20 de la Conmebol, que empieza este 19 de enero en Cali y jugará la fase final en Bogotá.



Los estadios de ambas ciudades no estarán disponibles y por eso se aplazan tres juegos.



Aunque la Dimayor no ha confirmado las fechas de los partidos aplazados, si hay días tentativos según publicó en su página web.



Millonarios vs. Pasto y La Equidad vs. DIM, estarían para el 15 de febrero. Por su parte, el juego Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira se jugaría el 2 de marzo.