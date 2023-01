Liga BetPlay I-2023: así se jugará la fecha 1 del fútbol colombiano

La Liga BetPlay I-2023 arrancará este martes 24 de enero e irá hasta el viernes 27. Se jugarán siete partidos y habrá tres compromisos aplazados.



Así, la Dimayor dio a conocer la programación de la fecha 1 del campeonato de Primera División.



Fecha 1



24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: Win+



25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: Win/Win+



Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: Win+



26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: Win/Win+



Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: Win+



Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: Win+



27 de enero

Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: Win/Win+