Adrián Arregui: ‘Hay que redoblar esfuerzos, quedan seis puntos’

Deportivo Independiente Medellín quedó sin margen de error tras el empate 0-0 sobre Jaguares, por la fecha 19 en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto rojo de Antioquia necesita ganar uno de los dos partidos que tendrán esta semana contra Millonarios y Pasto en condición de visitante, si quieren estar nuevamente en los cuadrangulares. Al final del partido, Adrián Arregui habló sobre lo que viene para el equipo poderoso.



“Yo le tengo respeto al árbitro (Jhon) Hinestroza, solo tuvimos diálogo y como capitán del equipo, quiero que sea un buen trato con los compañeros. Del partido, tuvimos muchas situaciones, erramos y otras veces pudimos marcar de otros lados", comentó.



Además, el argentino expresó que “el fútbol muchas veces es injusto, generamos oportunidades, a veces marcamos, otras no. Hay que redoblar esfuerzos, quedan seis puntos y vamos a buscarlos. Hay que estar tranquilos y ser conscientes que debemos dar más”.



Sobre lo que viene esta semana contra Millonarios y Pasto, Arregui explicó que “para clasificar hay que pelear, redoblar esfuerzos. Millonarios también tiene necesidad, hay que darlo todo y eso es lo que tenemos que hacer en una plaza difícil, contra un rival duro”.



El jugador está convencido que lograrán el objetivo. “Estoy cien por ciento convencido que todos vamos a dar la vida por clasificar, después, el fútbol es injusto. A veces no se entiende porque no ganamos con tantas opciones creadas y otras que tenemos menos ganamos. La gente confía en nosotros”.



Finalmente, el jugador resaltó que “sabemos muy bien lo que queremos y lo vamos a darlo todo. Vamos a entrenar y vamos a ir a Bogotá a muerte, dejarlo todo y ese es nuestro objetivo, clasificar”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8