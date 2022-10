David González: 'quedan dos partidos y buscaremos la clasificación'

Deportivo Independiente Medellín no logró imponerse sobre Jaguares de Córdoba y apenas sumó un punto como local, al final del partido, David González técnico poderoso habló sobre el presente de su equipo.



"Generamos ocasiones, Jaguares fue un gran equipo. Cuando se pierden las oportunidades tan rápido, es más complicado. Lastimosamente no hemos encontrado los goles que cambiarían el curso de los partidos. Quedan dos partidos y buscaremos la clasificación", comentó.

Además, el entrenador expresó sobre el estado de salud de algunos jugadores en el frente de ataque que están lesionados como Felipe Pardo y Miguel Monsalve. "Uno quisiera tener a todos los jugadores sanos, especialmente en la parte ofensiva que pueden resolver. El tema por banda de Felipe Pardo, había subido su nivel y cuesta su ausencia. Pero los que han estado, también estuvieron a la altura. Somos conscientes que nos quedan dos partidos para encontrar la clasificación".



En cuanto al rival, David dijo que "la manera más fácil para contrarrestar lo que un equipo muestra es bloque bajo y evitar que me marquen. Así lo hizo Jaguares, llegamos, creamos opciones, pero no entraron. No es momento de desesperarnos ni entrar en dudas, sería un error cambiar. El equipo tiene una identidad y nos queda redoblar el esfuerzo. Nosotros no somos como Jaguares que juega en transiciones, ese no es nuestro estilo, menos contra un equipo con bloque bajo".



Finalmente, habló sobre Johan Martínez y su participación en el partido. "Johan Martínez es un jugador rápido, con condiciones y logró mostrar cosas interesantes como extremo, es su posición natural. No es momento de pensar si está o no, es un jugador de fútbol que conocemos y confiamos en él".





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8