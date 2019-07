Problema legal de Cruzeiro pone en riesgo a un colombiano de Selección

Los problemas administrativos y judiciales que atraviesa uno de los grandes del fútbol de Brasil haría que uno de los jugadores vallecaucanos que ha estado en convocatorias de Selección Colombia de mayores no continúe en su plantilla.

Se trata del Cruzeiro de Belo Horizonte, club en el que milita el lateral Luis Manuel Orejuela, ex jugador del Deportivo Cali. La Justicia de ese país ha realizado más de 16 allanamientos en las sedes deportiva y administrativa, y al parecer ha encontrado razones suficientes para adelantar un proceso que podría desencadenar en graves repercusiones para el conjunto que dirige Mano Menezes.



El problema que la parte futbolística también atraviesa un momento complicado, al encontrarse en zona de descenso en el Campeonato Brasileirao: apenas acumula 9 puntos en 10 partidos.



Uno de los cuestionamientos a los directivos es que hicieron un préstamo millonario con un empresario que no tiene carnet de la Confederación Brasileña de Fútbol, y como garantía dejaron los pases de jugadores juveniles, entre ellos Messinho, de 12 año y considerado la ‘joya de la corona’.



Por supuesto, es una práctica prohibida por la CBF y la FIFA. De confirmarse esto, el club perdería 6 puntos y no podría vender ni comprar jugadores.

José Velasco, representante del lateral colombiano, está enterado del tema y considera que para evitar posteriores complicaciones es hora de buscarle un nuevo equipo a Orejuela, cuyo préstamo vence en diciembre próximo.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces