América, ilusionado con Guimaraes y obligado a volver a una final

La difícil situación financiera ha sido una constante del América de Cali desde mucho antes de irse al descenso en 2011. Ni siquiera tras haber recuperado su lugar en Primera División desaparecieron los inconvenientes económicos y han tenido que aparecer ‘salvadores’ para evitar que la institución se liquide.



Esa función la cumple actualmente Tulio Gómez y su familia, cuestionados muchas veces por no vincular jugadores de renombre. Sin embargo, no es una misión fácil y la gran mayoría de quienes han llegado a ponerse la camiseta escarlata han quedado en déficit.

Precisamente después de jugársela con un entrenador de la casa como Jerson González, que venía de dirigir el equipo femenino y el Sub 20 masculino, el brasileño-costerricense Alexandre Guimaraes es visto como el estratega que pueda remediar once años de espera, con un plantel que tiene buenas individualidades y juveniles con proyección.



La pretemporada en Boca Ratón (Estados Unidos) dejó buena impresión, no tanto por los resultados sino por el desempeño colectivo, aunque es corto el tiempo que el timonel lleva al frente del grupo para hacer un análisis concienzudo y será el desarrollo de la Liga Águila II-2019 el que muestre para que está la nueva versión de los ‘diablos’.



El arquero brasileño Neto Volpi –que regresó del Pasto–, el lateral derecho Juan Pablo Zuluaga, el lateral izquierdo Edwin Velasco, el delantero santandereano Michael Rangel y el extremo argentino Matías Pisano, son, hasta ahora, las fichas nuevas en el plantel vallecaucano.



Volpi, desechado en primera instancia, se convirtió en el menos vencido del campeonato con el equipo ‘volcánico’. Tendrá que ser el líder de una defensa que complementan Juan Zuluaga o Daniel Quiñones, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia y Edwin Velasco.



Luis Alejandro Paz, Carlos José Sierra, Luis Sierra, Yesus Cabrera, Matías Pisano y Michael Rangel deberían ser los integrantes del mediocampo y ataque de un onceno ideal que por lo menos debe intentar su paso a los cuadrangulares y ganar una final, para acabar con un recuerdo lejano que data de diciembre de 2008.



En el semestre pasado se llegó hasta el cuadrangular semifinal que ganó el Pasto, por lo que en la afición roja existe la esperanza de poder alcanzar el anhelado sueño, así en el camino se crucen equipos grandes que también quieren reverdecer laureles, con inversiones mucho más altas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces