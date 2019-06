América tendría listo a su primer refuerzo para el segundo semestre

Extraoficialmente se conoció este lunes que el lateral izquierdo Edwin Velasco sería la primera incorporación del América de Cali para el segundo semestre. Se ha vuelto costumbre en el equipo vallecaucano que lleguen jugadores primero que el técnico o sin aprobación de él, y en este caso no sería la excepción.

Velasco viene de actuar en el Once Caldas, de donde se desvinculó este mismo miércoles argumentando que había recibido una mejor oferta de otro club. El defensor caucano, de 27 años, ha actuado en Cortuluá (2011-2013 y 2014-2016), Nacional (2016-2018) y Once Caldas (2014 y 2018). Fue campeón con los verdolagas en la Copa Colombia 2016 y en la Liga I-2017.



En su reciente paso por el blanco-blanco de Manizales se le cuestionó su falta de presión en la marca, la salida por su sector y la poca efectividad de sus centros, algo que los hinchas escarlatas han cuestionado de otros como Jonathan Pérez, que no continuará en el plantel.



América se despedirá este miércoles de la Liga I-2019 frente a Millonarios en El Campín, pero sus directivos deben apurar la contratación de verdaderos refuerzos para evitar más desilusiones en una afición que reclama el regreso de jornadas gloriosas.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces