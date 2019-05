Cali, a liquidar el mal momento de Nacional y buscar la final de Liga

Después del triunfo 1-3 sobre Nacional en Medellín en la fecha pasada, Deportivo Cali espera salir de nuevo victorioso este domingo (7:30 p.m.) en Palmaseca en la cuarta jornada del cuadrangular B de la Liga I-2019.

La última confrontación entre ambos fue muy positiva para los dirigidos por Lucas Pusineri, que hicieron una excelente propuesta ofensiva e incluso pudieron marcar más goles ante una afición que salió cabizbaja del Aatanasio Girardot ante el mal momento de su equipo.



Pese a que a mitad de semana tomó la decisión de rotar la plantilla en el partido de ida de la segunda ronda de la Copa Suramericana y eso resintió el rendimiento del conjunto frente a Peñarol, que se llevó un empate 1-1, lo más probable es que ante Nacional Pusineri regrese a la formación titular que presentó el domingo pasado, con Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino y Juan Ignacio Dinenno como sus mejores intérpretes de ataque.



Este compromiso es clave en las aspiraciones verdiblancas de clasificar a la final, de allí que aspire a sacar los tres puntos y al mismo tiempo dejar sin ninguna posibilidad a los antioqueños, que atraviesan su peor momento tanto en la competencia nacional como internacional.



Con 1 punto y 9 por disputar (por 5 de Tolima y Junior, y 4 del Cali) el cuadro paisa es el de menos opciones, pero las matemáticas lo mantienen vivo y no se da por vencido. Este viernes en la tarde arribó a Cali directamente desde Río de Janeiro, donde cayó goleado 4-1 por Fluminense por Copa Suramericana. En el banco técnico se estrenará el novel Alejandro Restrepo, quien reemplaza al brasileño Paulo Autuori luego que renunciara al cargo.



La expectativa por el choque entre verdes ha causado tan buena expectativa que las tribunas populares (Norte con promoción para niños de 5 a 13 años ) y Oriental baja ya están agotadas, por lo que se piensa que no menos de 25.000 espectadores estarán el domingo en Palmaseca. Se presagia un partido intenso entre dos equipos necesitados, que se beneficiarían con un empate entre ‘pijaos’ y ‘tiburones’ en Ibagué.



“Tengo que darle gracias a Dios por la bendición que me da de hacer bonitos goles, hay que seguir trabajando y ratificar ante Nacional lo que venimos haciendo, sabemos que todos estos partidos son finales y todos no son iguales”, afirmó el volante Carlos Rodríguez.



En tanto, Kevin Velasco manifestó que “el partido contra Peñarol es pasado, el domingo iremos con todo ante Nacional, quiero invitar a los hinchas a que nos apoyen, que más motivación que estamos dejando todo dentro del campo con buen fútbol”.



Por su parte, el delantero Féiver Mercado completó una semana más de trabajo con sus compañeros y está listo para mantenerse entre los convocados. En cuanto al zaguero central Danny Rosero, debe cumplir su segunda fecha de suspensión y nuevamente estará por fuera, por lo que su reemplazo sería Gustavo Chará.



Alineación probable:



Deportivo Cali: Camilo Vargas; Juan Camilo Angulo, Gustavo Chará, Francisco Delorenzi, Darwin Andrade; Andrés Colorado, Christian Rivera, Carlos Rodríguez, Agustín Palavecino Didier Delgado; Juan Ignacio Dinenno.



D.T.: Lucas Pusineri.



Estadio: Palmaseca (Deportivo Cali)



Hora: 7:30 p.m.



Transmite: WIN Sports



Árbitro: Mario Herrera



Asistentes: Sebastián Vela (Bogotá) y Wilmar Navarro (Santander)



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces