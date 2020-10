América de Cali busca que la ‘Cruz’ sea menos pesada frente a Águilas

Metido de lleno en la Liga Betplay 2020, América de Cali aspira a conseguir un triunfo este domingo (6:05 p.m.) ante Águilas Doradas de Rionegro en el Pascual Guerrero para acabar con una semana que fue tormentosa y terminarla sin arrastrar una ‘Cruz’ tan pesada.



La derrota ante Tolima (1-0) por el campeonato local y el empate 1-1 con Internacional, de Porto Alegre, por Copa Libertadores, habían silenciado totalmente al entrenador gaucho, que reapareció este sábado ante los medios y ahora con su grupo tendrá que hablar en la cancha para salir airoso ante un cuadro antioqueño que tampoco quiere perderse la fiesta de fin año y actualmente habita la casilla 15 con 11 unidades.



América es noveno con 15 puntos, misma cantidad del octavo, Nacional, pero tendrá que asegurarse con la victoria para desalojar parcialmente del cupo entre los ocho a Alianza Petrolera, que igualó 1-1 con el Once Caldas, o incluso a Nacional, que se medía este sábado al Envigado.



El medico Germán Alberto Ochoa confirmó la incapacidad de cuatro semanas para el lateral izquierdo Nicolás Giraldo por un desgarro del recto anterior del cuádriceps, por lo que Edwin Velasco aparecerá desde el primer minuto. Por el otro costado continuará el chileno Rodrigo Ureña, que podría ser una buena opción en la mitad de la cancha por su buen remate de media distancia.



No hay claridad sobre el onceno que utilizará Juan Cruz Real, quien esperará hasta horas antes del partido, aunque manifestó que Duván Vergara estará de regreso. De resto, sería el equipo base, en el arco con Joel Graterol antes de ir a cumplir con la convocatoria de la Selección Venezuela para los dos primeros partidos de la Clasificatoria al Mundial de Catar, frente a Colombia y Paraguay.



En cuanto a lo que habrá que cambiar para tener un mejor resultado, Cruz Real dijo que “diferente lo que tenemos es que tratar de lograr ser más profundos dentro del dominio que hemos tenido en la mayoría de los partidos disputados, básicamente hay que apostar a eso, mejorar en esa faceta de juego que creo que es la que aún tenemos que seguir desarrollando en los comportamientos y que eso nos permita coronar el dominio de los partidos con la eficacia por medio de situaciones de gol terminadas en gol”.



Acerca del funcionamiento de la línea de tres en la mitad, señaló “es verdad que en los primeros dos partidos a Carlos Sierra lo intentamos ubicar en una posición un poco diferente a la que venía mostrando, pero ante Inter en Brasil volvió a su puesto natural y en algún momento circunstancialmente jugó como interior del lado derecho, volvió al lado izquierdo, jugando bien, esto de Carrascal no es nuevo, por momentos del partido venía al centro, lo ha hecho antes, es un jugador que por momentos encuentra los espacios, eso no quiere decir que Luis Paz juegue a la derecha, de hecho en el pasado antes de que viniéramos nosotros lo vi jugar definidamente en la derecha, pero nuestra apreciación es que un mediocentro con un corte definido de juego y es donde lo más lo queremos aprovechar. Queremos ubicar a los jugadores donde más le puedan rendir al equipo, luego veremos si mantenemos ese trío o en algún momento lo cambiamos, dependiendo del rival”.



Del regreso de Duván Vergara y la posición en que va a utilizar al chileno Rodrigo Ureña, sostuvo que “sí, Duván va a estar en el partido, tenía una molestia, pero gracias a Dios ya lo tenemos recuperado. El caso de Ureña, creo que está muy cómodo, su posición natural es de mediocampista, pero quiere hacer un reconocimiento público por el compromiso que tiene con el equipo, lo viene haciendo bien, en la medida en que lo siga haciendo así, estamos contentos”.



Un triunfo rojo será la mejor forma de apaciguar los ánimos de una afición que sigue molesta con las decisiones tomadas por el técnico Juan Cruz Real, especialmente porque no ha sabido aprovechar la inferioridad numérica y ha dejado escapar puntos importantes en Liga y Copa Libertadores.



Estadio: Pascual Guerrero (Cali)

Hora: 6:05 p.m.

Transmite: WIN Sports+



Árbitro: Mario Herrera (Meta)

Asistentes: Javier Zemanate (Huila) y Yinfar Bulla (Meta)



Probable formación



América: Joel Graterol; Rodrigo Ureña, Marlon Torres, Juan Pablo Segovia, Edwin Velasco; Luis Alejandro Paz, Rafael Carrascal, Carlos José Sierra, Yesus Cabrera, Duván Vergara; Adrián Ramos.

D.T.: Juan Cruz Real.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces