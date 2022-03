Cali sigue con paso firme en la Liga Femenina: venció 2-1 a Llaneros

Deportivo Cali venció 1-0 a Llaneros por la sexta fecha de la Liga Femenina 2022 en su estadio en Palmaseca. Las azucareras tuvieron enfrente a un difícil rival que se replegó bien en la defensa y solo pudieron conseguir el tanto del gane con una buena definición de Ingrid Guerra en el segundo tiempo.



El compromiso inició con un buen ritmo por parte del conjunto local, que trató de hacer su juego para poder abrir el marcador en los primeros minutos, pero la visita se paró bien en la defensa, dejando muy pocos espacios entre las zonas de marca y manteniendo el 0 en el arco de Fiorella Valverde.

Cali se siguió acercando pero las jugadoras no encontraban los espacios en el último cuarto del campo, teniéndolo que intentar con remates de larga distancia con Manuela González, Laura Orozco, Tatiana Ariza y la chilena Gisela Pino, aunque la pelota no tuvo un buen destino o sin la potencia necesaria para conseguir de rebote una segunda jugada.



Con el pasar de los minutos las de Villavicencio estaban más cómodas en terreno de juego e intentaron con más intensidad las salidas rápidas en ataque, obteniendo llegadas con peligro que finalizaron con remates desviados o controlados por la guardameta verdiblanca Stefany Castaño.



Para el segundo tiempo las azucareras siguieron con el control del partido intensificando sus ataques por las bandas, en el cual lograron con Ingrid Guerra un remate al palo horizontal de Valverde, en una jugada que fue muy parecida al segundo gol contra Medellín el jueves pasado en el Atanasio.



Cali no bajó los brazos y al minuto 57 lograron la primera anotación al recuperar un balón en la mitad del campo, Laura Orozco con un gran pase entre línea habilitó a Ingrid Guerra, que parcialmente sola frente a la guardameta rival, definió cruzado para poner el 1-0 parcial.



Las verdiblancas siguieron avanzando al ataque para poder ampliar la ventaja con varias aproximaciones, pero faltó definición y claridad dentro del área, una de esas jugadas finalizó con el segundo gol del Cali, pero fue anulado acertadamente por la jueza central María Victoria Daza, por fuera de lugar de la capitana Carolina Arias.



Al final las dirigidas por el técnico Jhon Alber Ortiz lograron su cuarto triunfo del campeonato y manteniendo el invicto. En la próxima jornada de la Liga Femenina el Deportivo Cali visitará a Cortuluá, mientras que Llaneros recibirá en condición de local a Independiente Santa Fe.



Juan Andrés Arias Arias

Corresponsal Futbolred Cali

En Twitter: @AriasJuan_15