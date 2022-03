Nacional tomó aire en la Liga Femenina: venció 3-0 a La Equidad

Atlético Nacional femenino venció 3-0 a La Equidad, en la sexta fecha en la Liga femenina 2022. Las verdolagas fueron superiores y contundentes sobre las capitalinas gracias a los goles de Mariana Muñoz, María Fernanda Agudelo y Lina Martínez. De esta manera, las locales sumaron su segundo éxito en el campeonato, llegando parcialmente al puesto 11 de la tabla.



Desde el primer minuto, Nacional salió a buscar el triunfo, empleando juego ofensivo por bandas, buscando a la jugadora Lina Martínez. Al minuto de juego, María Fernanda Agudelo por poco abría el marcador, un minuto después, Kelly Quiceno de un tiro libre exigió a la arquera de La Equidad, Mariana Garnica.

Sobre el cuarto de hora de partido, ambos equipos concentraron el juego en el medio campo, al minuto 20, Nacional volvió a acercarse al arco visitante a través de la zaguera María Peraza, pero Garnica estaba atenta en bloquear el cabezazo de la colombo venezolana.



Al 28, Lorena Bedoya con doble enganche, metió un zurdazo que pasó cerca del arco asegurador. Nacional seguía atacando por las bandas, especialmente por la derecha, mientras que La Equidad se mantenía en su campo e intentaba salir en contraataque. Sobre el minuto 30 de juego, María Fernanda Agudelo tras un centro desde la derecha, cabeceó, pero la pelota se fue por encima del pórtico visitante.



Al minuto 39, Nacional se puso al frente en el marcador a través de Mariana Muñoz, quien aprovechó un rebote sobre el sector izquierdo, luego de un remate de Lady Andrade desde la banda derecha. La arquera Garnica no logró contener la pelota y la delantera verdolaga puso a vibrar a los hinchas verdolagas que acudieron este lunes al Atanasio.



La Equidad tuvo una ocasión sobre el final del primer tiempo, pero el remate de la jugadora Diana Sánchez salió desviado del arco verdolaga.



En la etapa complementaria, las locales salieron a ampliar la ventaja en el marcador. Al minuto 2, Lorena Bedoya de media distancia, por poco anotaba el segundo gol para Nacional, pero su remate se fue ligeramente desviado.



Un minuto después, hubo falta dentro del área que la juez central Vanessa Reales no dudó en sancionar el penal. María Fernanda Agudelo transformó la falta por el segundo gol para las verdolagas antes de los cinco minutos. Nacional atacaba y al minuto 12, hubo mano dentro del área a favor del local. Esta vez la falta no la lograron cambiar por gol, debido al defectuoso cobro de la jugadora Agudelo, quien mandó la pelota lejos del arco asegurador.



Promediaba el complemento y Nacional había perdido intensidad en su ataque, pese a manejar el partido. La Equidad no lograba contraatacar, cuando recuperaban la pelota, la perdía fácilmente y carecían de ideas.



Sobre el final, Nacional anotó el tercer gol para liquidar el partido, a través de la jugadora Lina Martínez, quien aprovechó un centro desde el sector derecho y con su cabeza derrotó a la arquera Garnica.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Bogotá a Millonarios. Mientras que La Equidad recibe al Atlético Bucaramanga.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8