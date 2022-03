Y llegó el día: Colombia se estrena en Sudamericano Sub 17 de Uruguay

La Selección Colombia se estrena este jueves en el Sudamericano Sub 17 de Uruguay, certamen que entrega tres cupos a la Copa Mundo de la categoría, máximo objetivo del equipo que orienta Carlos Paniagua.

El equipo colombiano tendrá su primer juego en el grupo A a las 2:00 p.m. (hora colombiana), en el estadio Charrúa de Montevideo.

¿A quiénes seguir en el equipo nacional?



Sin duda la gran estrella es Linda Caicedo, quien acaba de cumplir los 17 años (22 de febrero) y se proyecta como una de las jugadoras a seguir en todo el torneo. Además están Orianna Quintero, Yésica Muñoz y Sintia Cabezas como las más destacadas de la plantilla.



¿Cómo llegan las colombianas?



En su preparación en Bogotá, la selección nacional empató un partido y ganó dos, lo que da una buena sensación. "Vamos a ver un equipo al que le gusta el balón, que por su juventud no lo quisimos frenar. A ellas les gusta ir al frente y tener la pelota; cuando no la tienen les gusta recuperarla lo más rápido posible. Hemos manejado que el equipo tenga mucho equilibrio porque un Suramericano es un torneo muy físico, donde se van a tener partidos día de por medio, y el equipo debe tener mucho orden", anunció el técnico Paniagua.





¿Cómo llega Perú?



En la primera jornada, que se llevó a cabo este martes, las 'incas' perdieron 2-0 frente a Uruguay, mientras Chile se impuso 1-0 contra Ecuador. La derrota obliga a que este jueves salgan con todo para recomponer la cuenta contra Colombia.



¿Cómo se juega el torneo?



Los diez participantes se dividen en dos grupos de 5 seleccionados cada uno, se disputa un cuadrangular final y los tres mejores clasifican al Mundial. Se juegan en total 26 partidos.



El grupo A está integrado por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay y el grupo tiene a Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Venezuela.



¡Prográmese para ver a Colombia en primera fase!



Jueves, 3 marzo: Colombia vs. Perú - 2:00 p.m.

Sábado 5 de marzo: Colombia vs. Chile - 6:30 p.m.

Lunes 7 de marzo: Colombia vs. Ecuador - 2 p.m.

Miércoles 9 de marzo, Uruguay vs. Colombia - 4:30 p.m.



*Los partidos se pueden seguir EN VIVO en Señal Colombia y DirecTV Sports