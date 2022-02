¡A verlas en acción! Colombia vivirá por tv el Sudamericano Sub-17

Desde este jueves cuando se mida a Perú, la Selección Colombia Femenina Sub-17 luchará por uno de los tres cupos que entrega el Campeonato Sudamericano para el Mundial Sub-17 en India. Dirigidas por Carlos Paniagua y comandadas por Linda Caicedo, las cafeteras iniciarán su sueño continental en Montevideo, que será visto desde territorio colombiano gracias a Señal Colombia.



Este lunes, en un comunicado de prensa, RTVC informó que acompañarán al combinado nacional en el Sudamericano que se inicia este martes y va hasta el 19 de marzo en Uruguay. Colombia se medirá a Perú, Chile, Ecuador y a la anfitriona del torneo en la fase de grupos. Además, las periodista Vanessa Palacios y Paula Fresneda estarán en el análisis y los comentarios de cada transmisión de los partidos de la tricolor.

Prográmese con la Selección Colombia Femenina Sub-17 en Uruguay:



Jueves 3 marzo, Colombia vs. Perú – 2:00 p.m.



Sábado 5 de marzo, Colombia vs. Chile – 6:30 p.m.



Lunes 7 de marzo, Colombia vs. Ecuador – 2 p.m.



Miércoles 9 de marzo, Uruguay vs. Colombia – 4:30 p.m.