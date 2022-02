¡A tomar nota! Técnico de Colombia Sub-17: 'les gusta ir al frente'

Si en la Selección Colombia de mayores masculina el problema ha sido la falta de gol, tal parece que en la sub-17 femenina la historia es otra. Así lo dejó ver este jueves en charla con la prensa el seleccionador Carlos Paniagua, quien habló del potencial en ataque.



Y es que la Selección Colombia Femenina sub-17 está lista para emprender su vuelo a Uruguay, donde afrontará el Campeonato Sudamericano de la categoría desde el próximo 3 de marzo. El equipo que comanda la joya del FPC, Linda Caicedo, está listo para brillar a nivel continental.



El entrenador del equipo femenino habló de lo que fue el último microciclo en Bogotá, de los rivales, de las claves de esta selección y de lo que se podrá ver ante Perú, inicialmente. Hay grandes expectativas.



Balance del microciclo y apuesta de Colombia: "Este último microciclo fue enfocado a lo técnico-táctico. No trajimos rivales para hacer juegos, inclusive cuidándonos también por el tema del Covid. Vamos a ver un equipo al que le gusta el balón, que por su juventud no lo quisimos frenar. A ellas les gusta ir al frente y tener la pelota; cuando no la tienen les gusta recuperarla lo más rápido posible. Hemos manejado que el equipo tenga mucho equilibrio porque un Suramericano es un torneo muy físico, donde se van a tener partidos día de por medio, y el equipo debe tener mucho orden".



Perú, el primer rival: "Es muy difícil en este momento tener información del rival. He buscado por todo lado. Nuestra gran ventaja es que nosotros descansamos la primera fecha y voy a poder ir a ver el partido, Perú-Uruguay. Más o menos he conseguido una información y es que es una selección con una estructura 4-2-3-1. Hemos venido detallando cosas del rival, pero lo más importante es que vamos a poder observarlas y vamos a tener el analista de la Selección Colombia de mayores masculina, Julián Cárdenas. Con él vamos a tener un apoyo muy grande durante el Suramericano".



Otros rivales en el campeonato: "En un Suramericano todo el mundo es difícil. Nosotros lo que hemos hablado con el grupo de jugadoras es que el partido más difícil en este momento es contra Perú, el segundo es Chile y el tercero Ecuador, y finalizamos contra Uruguay. A ese equipo sí lo vi en un amistoso con Brasil. Uruguay tiene un ADN igual que el fútbol masculino, aguerrido y con menos fútbol que Brasil pero con más sentido de pertenencia. Nosotros respetamos a todos los rivales en el Suramericano".



El proceso con la Sub-17: "Este es un grupo muy bonito y traía un trabajo adelantado con el profe Nelson Abadía, yo vine a darle continuidad. Los torneos se detuvieron por cuestiones de la pandemia pero él siguió trabajando. Nosotros tenemos la referencia de la selección mayor y estamos enfocando a estas jugadoras para que lleguen allá con buenos conceptos. La comunicación está con el profe Abadía. Vi los dos partidos de la selección de mayores, y me disculpan ahí, pero a veces piensa uno que son selecciones masculinas de como están jugando de bien. Me ha gustado mucho la selección".



Linda Caicedo, una de las referentes: "Es una gran jugadora, antier cumplió 17 años y se ha destacado tanto en los interligas como en la Liga Femenina. Yo cuando dirigí al Medellín la sufrí en la final con América. Ella en la final nos marcó gol y ese año quedaron campeones, a su corta edad ya tiene dos ligas como campeona. Ha tenido roce internacional en Libertadores y nos va a aportar mucho, pero yo hablé con ella porque es una jugadora más. Ella lo ha entendido y las jugadoras se han compenetrado muy bien con ella".



Expectativas de Colombia en el Suramericano: "Nosotros siempre planificamos el día a día. Tenemos un primer rival que vamos a ver a qué juega antes del partido el 3 de marzo, pero estamos enfocados no en el futuro sino en el primer rival. Vamos a intentar ganar el primer partido, después ya vendrá Chile. Tenemos un equipo que de mitad para arriba es muy fuerte, con jugadoras desequilibrantes, rápidas y con gol. Hemos venido ajustando cosas en lo defensivo y el equipo ya no se parte tanto, está más corto".



"El último Suramericano que se jugó en el 2018, Colombia obtuvo el segundo lugar detrás de Brasil y le dio la posibilidad de jugar el Mundial de la misma categoría. Tuvimos la goleadora: Maireth Pérez, a quien yo dirigía en el Medellín. Nosotros en este momento sin conocer los rivales, veo un equipo que quiere cosas grandes, comprometido, que se entrega. Se trajeron equipos profesionales como Fortaleza, Equidad y Millonarios en el microciclo pasado y la respuesta de la Selección fue bastante buena, pero tuvimos que cancelar juegos internacionales por la situación del Covid".