La perla colombiana en ascenso: Gisela Robledo, elogiada por la Fifa

El fútbol femenino en Colombia de a poco logra darse un lugar, los nuevos talentos que han surgido en Liga ya se proyectan en Selección y la situación tiene buena pinta a futuro.



Una de las joyas del fútbol colombiano fue elogiada este miércoles por la Fifa, en su cuenta oficial. Gisela Robledo es una de las llamadas a liderar la nueva camada del fútbol femenino.

La jugadora de 16 años ha sido destacada por el máximo ente del fútbol mundial, debido a su condiciones técnicas que la han hecho brillar y destacar con la Selección Nacional. Ya jugó el Mundial Sub-17 de Uruguay en 2018, donde anotó los únicos dos goles que hizo el equipo colombiano en la competición, y ahora sueña con el cupo al Mundial Sub-20 de Costa Rica y Panamá.



Respecto a esto último, la vallecaucana señaló “cumplimos el primer objetivo en el Sudamericano de Argentina pero debemos mejorar para aspirar al Mundial”. Recordemos que Colombia esta en la fase final del torneo Sub-20 gracias, en parte, a las cinco anotaciones de Gisela y ahora deberá luchar por los dos cupos a la justa mundialista.



Su talento llegó incluso a ser tenido en cuenta para el anuncio publicitario de Gatorade, allí compartió junto a estrellas del deporte como Lionel Messi, Usain Bolt, Michael Jordan y Serena Williams.



“Apenas firmé contrato con la marca me contaron las ideas, pero nada se compara con verme ahí junto a semejantes estrellas”, señaló. Contó además que una vez salió el anuncio, “Todos me felicitaban, mis compañeras me cargaban y ahí tomé la dimensión del impacto”.

Por último, Robledo recordó sus inicios en el fútbol cuando “mi mamá no quería que jugara porque decía que el fútbol era para varones, pero mi hermano le sorprendió como jugaba y pateaba, y por eso a los 5 años me llevó al fútbol de salón”.



Desde entonces empezó a entrenarse y a jugar fútbol 11 como tal, recibió su primer llamado a Selección cuando tenía 14. Logró ser subcampeona del Sudamericano Sub-17 de 2018 y su carrera explotó.