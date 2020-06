¡Perdomo se molestó y colgó! Discusión en radio por jugadoras de Huila

Jorge Perdomo ha hecho anuncios en los diferentes medios explicando la ausencia del equipo femenino para la Liga 2020, pues de ser un equipo protagonista pasará a no existir para esta competencia.

El presidente del equipo opita ha explicado las dificultades económicas por las que atraviesa el club, explicando que sí respetará el contrato que tiene con un grupo de futbolistas.

En la noche del lunes, el Alargue, programa de Caracol Radio, se comunicó con él para hablar una vez más del tema, pues el presidente ha explicado que todo se ha hecho correctamente.

“Le di instrucciones al gerente del equipo, doctor Barrero, para que se comunicara con ellas y les transmitiera la información”, explicó Perdomo.

Ese programa también estaba en comunicación con Gaby Santos, capitana del equipo, quien manifestó que “es muy triste la noticia, hemos tratado de comunicarnos con el presidente. Hemos tratado de llamarlo, pero no hemos tenido una respuesta porque la intención de nosotras es saber en qué podemos ayudarle. Sabemos que él deja abierta la opción de que haya algún apoyo, podríamos participar del torneo”.

Sin embargo, mientras ella hablaba, Jorge Perdomo colgó el teléfono y no escuchó las palabras de la futbolista. Cuando volvió a contestar, el presidente no ocultó su molestia por tener a la jugadora también en la línea.

“Lo que le estaba diciendo es que la decisión se tomó el viernes, luego se le dio instrucciones al gerente para que hablara con las jugadores que tenemos contratos y que no me gusta las emboscadas, por eso le colgué”, expresó Perdomo.

Aunque Steven Arce, periodista y conductor del programa, argumentó que ese hecho se tomó porque las propias futbolistas están interesadas en hablar con él, aunque no lo han podido hacer y se están enterando de todo por medio de los medios de comunicación y las redes sociales.

Perdomo respondió que hasta el lunes “se está comunicando a la Dimayor”, pero que el viernes en la tarde se había tomado esa decisión, aunque no explicó por qué las futbolistas no fueron las primeras en conocer que no jugarían con Huila en este 2020.

Finalmente, Gaby Santos expresó su sorpresa por todo lo sucedido “duele porque nos hemos entregado todo por el equipo y simplemente acabe así. Estoy muy sorprendida y no sé ni qué decir”.



Este martes, las jugadoras conocieron vía zoom toda la situación y les notificaron oficialmente la información y actualidad del Atlético Huila.