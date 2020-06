‘Es momento de hacer historia’: presión para Espinosa en el Espanyol

El capitán del Espanyol, Javi López, afirmó este martes que el club vive "un momento para hacer historia", en referencia a la remontada en la clasificación a la que está obligada el equipo, colista, para lograr la permanencia. El futbolista no dudó en reconocer que la salvación es "el reto más difícil" al que se enfrenta desde que llegó al club.



"Hemos pasado momentos difíciles por el coronavirus. La fortaleza mental será un aspecto clave y estamos preparados para ello", comentó el lateral derecho.



El andaluz subrayó que el vestuario está muy mentalizado para afrontar este tramo final de competición: "Noto que algo ha cambiado en el equipo. Nos ha venido bien para limpiar la cabeza y tenemos más ilusión que nunca. Antes había nervios. Ahora es momento de callar y de demostrarlo en el campo".



Cuestionado por el calendario de partidos, que dará 24 horas menos de descanso al Espanyol respecto a otros rivales, Javi López insistió en la importancia de esto para la fatiga. "Cuando juegas tres partidos en siete días y un equipo tiene una ventaja de 24 horas, pues es algo diferencial. Se nota muchísimo", subrayó.



El capitán también valoró la posibilidad de que en algunos campos se permita la entrada de público y en otros no, en función de la fase de desescalada en la que se encuentre su localidad: "Sería injusto, pero es algo que debe dejar claro el Gobierno. Nos gustaría que los aficionados entraran al mismo tiempo".



Por otra parte, el jugador valoró el estado físico de los compañeros afectados por el coronavirus. En Espanyol hubo ocho casos de infección. "Esperemos que puedan afrontar el partido con las máximas garantías y no pase nada. Es una enfermedad de la cual todavía no se saben muchas cosas", explicó.



En el plano personal, el capitán, que acaba contrato al finalizar esta temporada, aparcó su posible renovación: "El club siempre me ha dado la confianza. Ahora tenemos un reto suficientemente importante como para no hablar de temas individuales".