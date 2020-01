Nicole Regnier y la dura crítica por falta de apoyo al fútbol femenino

Nicole Regnier es una de las referentes que ha tenido el fútbol femenino en Colombia. La deportista, que se tomó un tiempo, está lista para volver y quiere jugar en Colombia este año, pero sigue la incertidumbre sobre la Liga Femenina en el país para este 2020. Recordemos que estuvo en la última Liga del país con Junior.



Sobre este tema y su futuro, Regnier habló con FUTBOLRED y dejó su crítica sobre una candidatura al Mundial Femenino, si no se tiene la Liga. También, apoyó que el país sea una de las posibles sedes. La jugadora estuvo presente en el evento de Gatorade, que presentó su 'Cantera 5v5' para este año.

La actualidad del fútbol femenino en Colombia:



"Es bastante preocupante la actualidad del fútbol femenino en Colombia, no solo por las jugadores. Como país pensamos en ser sede de un Mundial Femenino y no tenemos Liga acá aún, creo que debemos ser un poco coherentes. Ojalá podamos ser sede, tenemos que tener una Liga consolidada y sobre todo un buen nivel de parte de todas nosotras; para eso lo único que sirve es la continuidad", dijo.



Colombia como candidata a ser sede del Mundial Femenino:



"Colombia es un fuerte candidato para ser sede del Mundial, están los estadios y tiene experiencia; la infraestructura está, la gente llena estadios y eso tiene Colombia, tiene ese plus. Falta tener una Liga que nos permita ser candidatos para un Mundial. Es como no tener fútbol masculino y querer ser sede. Es algo impensado", mencionó.



Qué sistema buscan en una Liga Femenina:



"Lo ideal sería que fuera como la de los hombres. Dos torneos al año. Eso sería lo ideal, pues beneficia a las mujeres en tema laboral y deportivo", contó.



El futuro de Nicole Regnier:



"Me estoy preparando para comentar fútbol, es en lo que más estoy trabajando ahorita. Quiero ser comentarista deportiva y creo que vuelvo a jugar este año, depende de las condiciones con las que salga la Liga; si va a haber o no, de eso depende. Me estoy preparando, entreno con hombres y cada día me siento un poco mejor. Me han buscado de Colombia desde el año pasado, decidí tomarme un tiempo, pero ya me estaban buscando y creo que jugaré en Colombia con un equipo en la Liga este año", finalizó en FUTBOLRED.



Miguel Ángel Machado

Periodista FUTBOLRED

Twitter: @miguelmachadom

Correo: migmac@eltiempo.com