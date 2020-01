¿Un avance o un retroceso? Así va la Liga Femenina en la Dimayor

La Liga Femenina para 2020 no tiene fecha de inicio, pero el presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, asegura que se hará sí o sí.



Este miércoles volvió a hablar sobre cómo va este proceso en ‘Caracol Radio’ y allí expresó que lo más difícil ha sido conseguir los patrocinadores.



“Yo he recorrido empresas y algunas manifestaron interés, pero luego dilataron las conversaciones. Hubo una que estaba absolutamente convencido que iba a firmar y después no me contestaron el teléfono. Tengo reunión con un par de empresas”, comentó el presidente de la Dimayor.

Y es que según el máximo dirigente del fútbol colombiano, hay plena confianza en el fútbol femenino, aunque no haya un apoyo empresarial para darle más fuerza y visibilidad.



“Hacemos la Liga por convicción, pero quisiéramos hacerla sin, perdóneme la palabra, limosneando patrocinios. Yo soy convencido del fútbol femenino y por eso solicitamos el Mundial”, dijo.



Vélez admitió que Ernesto Lucena, ministro del deporte, también está siguiendo de cerca la creación de la Liga para este 2020, aunque se han planteado nuevas alternativas para que las mujeres tengan más oportunidades en el fútbol.

“El Gobierno también ha participado del tema y yo he hablado con el Ministro del Deporte, quien está pensando en hacer un campeonato universitario”, expresó.



Sobre esta iniciativa, la capitana de la Selección Colombia, Natalia Gaitán, señaló que puede ayudar a reforzar la Liga, pero que no la suplante.



“Ojalá se pueda desarrollar una liga universitaria en paralelo y que sirva de fuente de jugadoras para la Liga Profesional”, dijo en redes sociales.

Sin embargo, ante las dificultades para el fútbol femenino, algunas de las grandes estrellas están emigrando al fútbol europeo, donde tienen una mejor infraestructura para este deporte. Lo cierto es que los clubes que participan en torneos internacionales deberán tener representantes en la Liga Femenina y que el equipo campeón deberá conocerse como máximo en agosto, pues se jugará la Copa Libertadores femenina y se debe tener al equipo que representará al país.