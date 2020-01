FIFA evalúa a Colombia por Mundial Femenino: ¿seguro estamos listos?

La FIFA anunció en las últimas horas que comenzará en el país la revisión de las candidaturas para albergar el Mundial Femenino de 2023.

El país compite con Brasil, Japón y Australia-Nueva Zelanda, las dos últimas en una candidatura conjunta, para ser sede de su primer mundial de mayores.



La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) es optimista respecto de las ventajas de organizar el torneo y confía en que eventos pasados como la Copa América 2001, el Mundial Sub 20 de 2011, el actual Preolímpico y la futura Copa América -en sede compartida con Argentina- den la idea de una sede con la infraestructura suficiente, la capacidad organizativa y las garantías totales que exige la FIFA a la hora de la designación.



“Esperamos que esa visita y lo que hemos aportado en información pudiéramos persuadirlos de que Colombia es un gran anfitrión y que sería un orgullo tener un Mundial de mayores”, explicó Ramón Jesurún, presidente de la FCF en el canal Win Sports.



En materia de escenarios no debería haber mayores problemas, pues Bogotá, Cartagena, Pereira y Armenia, que serán las ciudades que visitarán los delegados de la FIFA, tienen estadios, canchas de entrenamiento e infraestructura hotelera y vial suficientes, como se está demostrando en el Preolímpico del Eje Cafetero.



Hay que decir que en términos de escenarios e infraestructura es muy difícil competir con Japón y que en experiencia en grandes eventos orientales y brasileños mandan la parada. No será fácil derrotarlos. Tal vez lo único que juegue en favor de Nueva Zelanda y Australia sea la opción de darle una gran cita a la confederación de Oceanía, pero tienen la dificultad de la distancia geográfica que podría complicar su aspiración.



Sin embargo, muchos creen que, más que las condiciones de logística, lo que en realidad complica la postulación es que todos los candidatos a ser sede del Mundial tienen más y mejor desarrollo del fútbol femenino local que Colombia. Aunque desde la FCF se relegue este ítem a un segundo plano, a la hora de la elección pesa.



Una liga femenina 'cruda'



El propio Jesurún reconoció en entrevista con Caracol Radio que la Liga Femenina tiene serios problemas para realizarse en este 2020: "la veo cruda", fueron sus palabras.



¿A qué se refiere? A que hace falta, según él, mucho dinero: "Se necesita dinero, el problema no es nada diferente a que se necesita un presupuesto grande para los contratos laborales de las jugadoras, la hotelería, el transporte. Se viene trabajando y ojalá lo consigamos”, subrayó el directivo.



¿De cuánto estamos hablando? Un informe de RCN Radio explicaba recientemente que si hay un patrocinador único, debe llegar con 2.500 o 3.000 millones de pesos para darle impulso a la Liga. A eso se sumaría un aporte del Ministerio del Deporte, que rondaría los 700 millones y algún recurso más que conseguiría Dimayor, que asegura que no hará la Liga 'a pérdida' nuevamente, pues en 2019, en un torneo corto, se gastó 6.000 millones de pesos.



En el caso de tener tres o cuatro macas en el torneo, cada uno tendría que llegar con 1.500 millones de pesos en promedio. Es evidente que se trata de números difíciles de alcanzar para cualquier empresa, por más buena intención que tenga.



Esa situación, que para los directivos es falta de recursos y para las futbolistas no es otra cosa que falta de voluntad, teniendo en cuenta los millonarios recursos que año a año reciben la Dimayor y la FCF por otros distintos conceptos, tiene el futuro de la Liga en veremos.



Y ese el motivo de la duda de fondo: ¿es consecuente una candidatura a un Mundial cuando no hay ni siquiera una Liga profesional en el país que lo pretende? La pregunta no la hace nadie en Brasil, Japón o Australia y Nueva Zelanda, donde hay estructura organizativa, estabilidad contractual y competencia mínima. En términos prácticos, es como si Colombia entrara a un partido, con ilusión de ganarlo, pero perdiendo 4-0...