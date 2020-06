Infantino sigue pidiendo un Mundial femenino para Suramérica

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se mostró satisfecho por el proceso “transparente y profesional" para la elección de Australia y Nueva Zelanda como sede del Mundial 2023, aunque aseguró que Colombia lo habría organizado de forma “fantástica" y que “Suramérica debería tener una Copa del Mundo femenina".

“Estoy contento con el proceso, se ha hecho de manera muy profesional, transparente, de un modo que no se había llevado a cabo hasta ahora, luego cada uno vota en alma y conciencia. Colombia era un competidor muy duro y Sudamérica debería tener una Copa del Mundo femenina", afirmó en una conferencia de prensa posterior a la elección.



En respuesta a los motivos por los que él votó a favor de la candidatura conjunta de Australia y Nueva Zelanda, Infantino aludió a los resultados del informe de evaluación previo a la elección, en el que Nueva Zelanda recibió la mejor puntuación delante de Japón, que luego se retiró, y de Colombia, que obtuvo la más baja.



“Me encanta Colombia. Sé que habría organizado un Mundial fantástico pero había que analizar las candidaturas y es lo que yo hice. En el pasado nos criticaron por no prestar demasiada atención a los informes técnicos, y es lo que hemos hecho para esta. En 2023 se organizará la mejor Copa del mundo femenina", añadió.



Respecto a los posibilidades de que Sudamérica acoja una competición de este calado, el presidente de la FIFA dijo que espera “que así sea, en un continente que vive por el fútbol", y abogó por impulsar el fútbol femenino también con un Mundial de Clubes, además de que la elección de la Copa del Mundo femenina se haga en el Congreso de la FIFA y no en el Consejo, como se hace con el masculino. Durante la conferencia de prensa también los presidentes de las federaciones de Nueva Zelanda y Australia, Johanna Wood y Chris Nikou, respectivamente, agradecieron la confianza de la FIFA tras su elección y se comprometieron a albergar una “edición perfecta" y trabajar para que “el fútbol femenino esté mucho más presente".



Johanna Wood tuvo unas primeras palabras de reconocimiento hacia su “competidor", Colombia, y destacó que su candidatura ha sido un trabajo conjunto: "as one, como dice nuestro lema y estamos deseando seguir trabajando como uno solo". “Con esto nos han entregado un verdadero tesoro y vamos a hacer todo lo posible para que el fútbol femenino esté mucho más presente en el mundo entero. Vamos a trabajar conjuntamente, lo hemos hecho incansablemente durante muchos meses. Juntos como uno solo hemos forjado esta candidatura transnacional, bifronteriza y espero que esta edición sea la mejor", dijo.



Su homólogo en Australia, Chris Nikou, apuntó que todavía queda mucho trabajo por hacer, aunque se comprometió a hacerlo "para que esto sea una edición perfecta. “Quisiera felicitar también a los demás países que presentaron su candidatura, gracias por este voto de confianza", añadió.