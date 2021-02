'Me daría tristeza pasar los recursos a otros deportes', Lucena

Este viernes en charla con el programa Zona Libre de Humo, Ernesto Lucena (ministro del Deporte) se refirió al fútbol femenino que en los últimos días es el tema en Colombia y destacó desde su ministerio el compromiso es grande; por ello este año la liga femenina también contará con un desembolso de recursos para su realización.

“Lo que hace el ministerio por el fútbol femenino es bastante, ni siquiera cuando era Coldeportes había tanto apoyo. Este año pretendemos hacer un apoyo económico como lo hemos venido haciendo”, dijo iniciando la charla.



Lucena destacó una y otra vez que el problema radica en la parte dirigencial y se refirió al tema de los contratos, que son una ley del deporte. “Desde el punto de vista profesional, la ley del deporte es clara, las jugadoras deben tener un contrato y un torneo profesional requiere que las jugadoras estén vinculadas”.



El Ministro también destacó que desde el año pasado está solicitando salir a buscar patrocinio para la Liga Femenina y que “me daría tristeza que llegara junio o julio y tener que pasar los recursos del fútbol femenino a otros deportes”.



Lucena sentó su opinión sobre el periodo de tiempo en el que se desarrollará la quinta edición del campeonato: un mes y medio. "El torneo si me parece corto, eso tengo que decirlo, no me aparece acorde. El problema es que hay dos Copa Libertadores femenina, en marzo y septiembre. Lo mejor sería iniciar el torneo en mayo”, declaró.



Cabe destacar que año tras año la Liga Femenina en Colombia se hace más corta y las jugadoras han pedido "respeto" por su profesión. En 2017 el campeonato en su primera edición tuvo un mayor número de equipo y se realizó de cuatro meses. Para este 2021 será de 50 días.